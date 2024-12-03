Что означает военное положение, которое ввели в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил 3 декабря о введении военного положения в республике. По его словам, эта мера была принята в целях защиты конституционного порядка из-за угрозы северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении. Что подразумевает военное положение — в материале URA.RU.
Что означает военное положение
В Республике Корея военное положение регулируется статьей 77 Конституции страны. Президент, по рекомендации министров, объявляет его в определенном регионе и на конкретную дату. Военное положение вводится для поддержания порядка в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Отменить его могут только президент и Национальное собрание. В случае, если военные захватят здание собрания, это может блокировать процесс отмены и привести к мятежу, что в свою очередь может вызвать импичмент властей. В условиях военного положения также вполне вероятны массовые протесты, и участники, включая политиков, могут быть немедленно задержаны.
Военное положение подразумевает, что каждая военная единица становится штабом в своем районе. Всего в Южной Корее было 17 случаев объявления военного положения, из них 13 раз были чрезвычайными.
Почему в Южной Корее снова ввели военное положение
Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране. В своем телеобращении 3 декабря он заявил, что это сделано для защиты страны от угроз со стороны северокорейских сил и борьбы с антигосударственными движениями. Юн отметил, что оппозиционные партии пытаются создать кризис в республике.
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