Спецоперация ФСБ и МВД в Челябинске: что делали автоматчики в «Гриль Хаусе». Видео

В Челябинске ФСБ и МВД задержали банду валютчиков

04 декабря 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Задержание злоумышленников проходило при силовой поддержке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию по задержанию членов банды, специализирующейся на незаконных валютных переводах. Оперативные мероприятия проходили в том числе в ЖК «Манхэттен», где расположен ресторан «Гриль Хаус». После оцепления ресторана была задержана семья владельцев Малетиных. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, всего в банде состояло десять человек, успевших «навариться» на 280 миллионов рублей. «В 2023 году злоумышленница и второй организатор для извлечения дохода в особо крупном размере создали преступное сообщество с целью организации и предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам за денежное вознаграждение. Организаторы вовлекли восемь человек в незаконную деятельность, разработали преступную схему», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ. После оцепления ресторана «Гриль Хауса» была задержана семья владельцев Малетиных: Сергей, Татьяна и их дочь Диана. По данным URA.RU, все они проходят по делу о создании ОПГ, специализирующейся на незаконных валютных переводах, сообщил URA.RU источник. Злоумышленники мониторили курсы валют, подыскивали клиентов и отслеживали движение средств, получая при этом незаконную прибыль. За все время они успели заполучить не менее 280 миллионов рублей. После задержания по месту их работы и проживания были проведены обыски. Изъято: компьютерная техника, телефоны, банковские карты, черновые записи, машинки для пересчета наличных денежных средств, детекторы подлинности банкнот, денежные средства в сумме не менее 55 млн в рублях и иностранной валюте. На участников ОПГ возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина 4 декабря взяли под стражу на два месяца. Решение принято в Центральном районном суде Челябинска. Его жену, которая официально является директором заведения, отпустили под домашний арест. Также суд отпустил дочь Малетина 22-летнюю Диану. Новость по теме Силовики с автоматами заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус» в Челябинске. Фото Оперативные мероприятия в Челябинске переполошили жителей ЖК «Манхэттен». Предварительно, силовики оцепили ресторан «Гриль Хаус» (возможно, там брали одного из участников преступной ячейки). В действиях принимали участие сотрудники ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ России, ГСУ полицейского главка и при силовой поддержке регионального управления Росгвардии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники ФСБ и МВД провели совместную операцию по задержанию членов банды, специализирующейся на незаконных валютных переводах. Оперативные мероприятия проходили в том числе в ЖК «Манхэттен», где расположен ресторан «Гриль Хаус». После оцепления ресторана была задержана семья владельцев Малетиных. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, всего в банде состояло десять человек, успевших «навариться» на 280 миллионов рублей. «В 2023 году злоумышленница и второй организатор для извлечения дохода в особо крупном размере создали преступное сообщество с целью организации и предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам за денежное вознаграждение. Организаторы вовлекли восемь человек в незаконную деятельность, разработали преступную схему», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ. После оцепления ресторана «Гриль Хауса» была задержана семья владельцев Малетиных: Сергей, Татьяна и их дочь Диана. По данным URA.RU, все они проходят по делу о создании ОПГ, специализирующейся на незаконных валютных переводах, сообщил URA.RU источник. Злоумышленники мониторили курсы валют, подыскивали клиентов и отслеживали движение средств, получая при этом незаконную прибыль. За все время они успели заполучить не менее 280 миллионов рублей. После задержания по месту их работы и проживания были проведены обыски. Изъято: компьютерная техника, телефоны, банковские карты, черновые записи, машинки для пересчета наличных денежных средств, детекторы подлинности банкнот, денежные средства в сумме не менее 55 млн в рублях и иностранной валюте. На участников ОПГ возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина 4 декабря взяли под стражу на два месяца. Решение принято в Центральном районном суде Челябинска. Его жену, которая официально является директором заведения, отпустили под домашний арест. Также суд отпустил дочь Малетина 22-летнюю Диану. Оперативные мероприятия в Челябинске переполошили жителей ЖК «Манхэттен». Предварительно, силовики оцепили ресторан «Гриль Хаус» (возможно, там брали одного из участников преступной ячейки). В действиях принимали участие сотрудники ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ России, ГСУ полицейского главка и при силовой поддержке регионального управления Росгвардии.