В Екатеринбурге отложили расширение улицы у ДИВСа, по которой планировали пустить автобусы

В Екатеринбурге отложили расширение улицы Николая Никонова (ДИВС) до Челюскинцев для создания сквозного проезда от улицы Шевченко к Макаровскому мосту и запуска автобусного маршрута. Средства на строительство не заложили в бюджет города на следующий год. Об этом, отвечая на вопрос депутата думы Александра Колесникова, заявил в ходе совместного заседания комиссии по городскому хозяйству и по экономическому развитию вице-мэр Андрей Корюков, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня у нас финансированием обеспечены только переходящие объекты, которые находятся в софинансировании с областным бюджетом. В новые объекты мы пока не заходим. Без подтверждения финансирования бюджетов это будет документация, положенная на полку. Я думаю, это ни для кого не нужный результат», — заявил Корюков. Пока же в течение 2025 года улица будет находиться в стадии проектирования. По словам главы департамента архитектуры мэрии Руслана Габдрахманова, в документе учли пожелания жителей.
«Мы утвердили и разработали проект планировки. Сейчас у нас там формируется земельный участок. Дальше будет разрабатываться проектно-сметная документации», — отметил он.
Реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году. После чего планировалось расширение до 15 метров улицы Никонова. Однако процесс затянулся, по одной из версий, из-за позиции руководителей ДИВСа и министра спорта области Леонида Рапопорта. Они якобы не хотели отдавать часть территории перед спорткомплексом. В качестве аргументов приводились факты, что в случае эвакуации людям будет некуда выходить, плюс ко всему изменить улицу не позволяли вентиляционные шахты метро. Однако по данным пресс-службы мэрии, эти вопросы удалось решить.
План по расширению улицы Никонова был представлен в начале 2024 года. Согласно нему, она должна стать четырехполосной, разделить участок у ДИВСа и парковку, а также пройти через пешеходную аллею.
Сейчас улица Никонова является двухполосной. По ней курсирует троллейбус 34-го маршрута. У станции метро «Динамо» она проходит через участок с большим потоком людей.
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