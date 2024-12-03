В Тюмени на местном Арбате появится дом-ковер

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Орнамент тюменского ковра появится на фасаде жилого дома на ул. Дзержинского
Орнамент тюменского ковра появится на фасаде жилого дома на ул. Дзержинского Фото:

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского появится дом с росписью фасада под тюменский бренд — ковер. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время Прямой линии.

«У нас очень креативная молодежь и поступила инициатива расписать фасад дома на Дзержинского под тюменский ковер. Мэрия эту инициативу поддержала», — сообщил Максим Афанасьев.

Градоначальник пригласил тюменцев узнать больше о традициях ковроткачества 7 декабря на фестивале ковра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начали выпускать сыр с орнаментом тюменского махрового ковра.

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В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского появится дом с росписью фасада под тюменский бренд — ковер. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время Прямой линии. «У нас очень креативная молодежь и поступила инициатива расписать фасад дома на Дзержинского под тюменский ковер. Мэрия эту инициативу поддержала», — сообщил Максим Афанасьев. Градоначальник пригласил тюменцев узнать больше о традициях ковроткачества 7 декабря на фестивале ковра. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начали выпускать сыр с орнаментом тюменского махрового ковра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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