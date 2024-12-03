Суд ХМАО готовится вынести приговор экс-чиновникам, обвиняемым в коррупции

Ханты-Мансийский районный суд готовится вынести вердикт по уголовному делу бывшего замдиректора департамента промышленности региона Андрея Шиповалова и депутата думы Югорска и экс-главы крестьянско-фермерского хозяйства Александра Беккера. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
«В суде готовится представление доказательств защиты. В этом году уже будет вынесен приговор», — сообщил URA.RU источник. Согласно сведениям из картотеки, следующее заседание запланировано на 9 декабря.
Шиповалова и Беккера судят за ряд коррупционных преступлений. По версии следствия, с 2019 года по 2020 года замдиректора департамента промышленности округа и его подчиненный сотрудник получили через посредника взятки от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства за покровительство деятельности последнего при получении мер государственной поддержки.
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