Рысь пробралась в жилой дом в ХМАО. Фото

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Рысь пробралась в частный дом в Советском
Рысь пробралась в частный дом в Советском Фото:

В городском поселении Советском рысь пробралась в частный жилой дом. Дикое животное задушило домашнюю кошку, сообщил отдел по делам ГО и ЧС мэрии Советского района.

«Она проникла на территорию частного дома и удушила домашнюю кошку. Видя хозяев дома, рысь побежала в баню, где ее и закрыли», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте»

Спасатели вместе с полицейскими поймали рысь. Ее доставили в заповедник. «Животное не пострадало. После осмотра ветеринарами были сделаны выводы, что животное полностью здорово», — уточнили в публикации.

Животное во время поимки не пострадало
Животное во время поимки не пострадало
Фото:

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В городском поселении Советском рысь пробралась в частный жилой дом. Дикое животное задушило домашнюю кошку, сообщил отдел по делам ГО и ЧС мэрии Советского района. «Она проникла на территорию частного дома и удушила домашнюю кошку. Видя хозяев дома, рысь побежала в баню, где ее и закрыли», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте» Спасатели вместе с полицейскими поймали рысь. Ее доставили в заповедник. «Животное не пострадало. После осмотра ветеринарами были сделаны выводы, что животное полностью здорово», — уточнили в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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