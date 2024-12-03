Рысь пробралась в частный дом в Советском
В городском поселении Советском рысь пробралась в частный жилой дом. Дикое животное задушило домашнюю кошку, сообщил отдел по делам ГО и ЧС мэрии Советского района.
«Она проникла на территорию частного дома и удушила домашнюю кошку. Видя хозяев дома, рысь побежала в баню, где ее и закрыли», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте»
Спасатели вместе с полицейскими поймали рысь. Ее доставили в заповедник. «Животное не пострадало. После осмотра ветеринарами были сделаны выводы, что животное полностью здорово», — уточнили в публикации.
Животное во время поимки не пострадало
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