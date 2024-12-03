Московский опыт оказания медпомощи участникам СВО распространят на регионы

Наработанный в Москве опыт медицинской реабилитации участников спецоперации используют в регионах России. Президент Владимир Путин 3 декабря во время посещения АО «ЦИТО» — одного из ведущих отечественных предприятий по протезированию — поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить программу создания таких центров в других частях страны. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, экс-замминистра здравоохранения Александр Сафонов объяснил URA.RU, что в регионах не хватает современных комплексов, где протезы не только создают, но и учат людей к ним привыкать.
Предприятие и реабилитационный центр Путин посетил в международный день инвалидов. В АО «ЦИТО» Главе государства показали участок сборки протезов, кабинет примерки и обучения ходьбе, кабинет кинезиотерапии и диагностики походки, сообщают в пресс-службе Кремля. Путин побывал в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой, где создана единая система поддержки людей с ограниченными возможностями, включая полный комплекс услуг медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.
В АО «ЦИТО» президент побеседовал с военнослужащими — участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинском комплексе. Путин поинтересовался, как проходит их реабилитация, привыкли ли они к своему новому состоянию. «Кто-то привыкает, кто-то недавно на протезе, есть ребята, кто два года проходил. Много достижений, побед, амбиций», — ответил один из пациентов центра.
Путин похвалил своих собеседников за характер и настрой, который они сохраняют, несмотря на травмы. Он заявил, что государство сделает все для их возвращения к активной жизни.
«Главное, чтобы эта конструкция позволяла жить полноценной жизнью так, как вы жили до этой тяжелой травмы. Государство все должно сделать, чтобы обеспечить реализацию ваших планов. И я для себя так считаю, одна из моих личных задач, чтобы вы чувствовали себя „на коне“, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые возникают. Вы, ваши близкие, семьи, дети, жены, ваши родители», — казал президент.
Один из военнослужащих задал Путину вопрос, можно ли сделать так, чтобы такие же высококачественные многофункциональные центры протезирования появлялись не только в Москве, но и в отдаленных регионах страны. Глава государства ответил, что сейчас в этой области работают 240 компаний, в них заняты тысячи людей.
«Специалистов много, но недостаточно. Их катастрофически не хватает, поэтому сделали программу подготовки и, конечно, будем тиражировать лучшие практики по всей стране. Конечно, не наездишься в Москву», — сказал Путин. Он поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, которая присутствовала на встрече, подготовить соответствующую программу.
Вице-премьер сообщила, что сейчас в стране работают 46 стационаров ножного протезирования, на базе которых можно вести эту работу. «46 — мало, вообще ни о чем. Кто-то здесь с Сахалина, как ему добираться? Нужно, чтобы было больше и шире по территории. Программа нужна. Представьте ваше видение, как это должно быть распространено по территории страны», — сказал президент.
Протезирование в России развивается, и центры в регионах есть, но СВО потребовала вывести эту работу на новый уровень, комментирует Александр Сафонов. Нужно не только производить больше протезов, но и повышать их качество.
«Это связано с тем, что людей нужно возвращать к активной трудовой жизни. Для этого требуются сложные бионические протезы на уровне индивидуального заказа под каждого человека. 80% военных травм — это травмы опорно-двигательного аппарата. При этом протезирование нужно сочетать с реабилитацией, готовить человека к этому и далее с ним заниматься, чтобы он мог активно пользоваться и жить полноценной жизнью, быть социально активным. Это требует применения современных технологий, материалов, решения массы новых задач», — говорит эксперт.
Профильные учреждения в регионах работают на базе Минздрава и Минтруда, но нужны капитальные вложения в их развитие. Там должен появиться новый тип оборудования, а это другая квалификация специалистов, объяснил собеседник URA.RU. Привозить протезы из Москвы не получится, потому что производство и реабилитационный центр должны быть рядом.
«Это целая система, должен быть контроль, работа психолога, тренера лечебной физкультуры, специалиста по подобру. Протез может не подойти человеку, и тогда его нужно менять», — отметил Александр Сафонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.