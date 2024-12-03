Жителей Челябинска напугали взрывы

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Челябинцев встревожил громкий хлопок Фото:

В Челябинске вечером 3 декабря жители северо-западного района услышали звук, похожий на взрыв. От него сработали сигнализации автомобилей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы в соцсети.

«В северо-западном районе примерно в 19:15 жители услышали громкий звук. Затем была видна яркая вспышка. Потом было еще несколько хлопков», — рассказал читатель URA.RU.

Также очевидцы в социальных сетях отметили, что слышали грохот днем ранее. По словам челябинцев, он раздавался в дневное и вечернее время.

В МЧС Челябинской области уточнили, что не знают о ситуации. Сообщений по этому поводу не поступало.

Обновлено в 22:59: Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» выехали на место, где недавно прозвучали взрывы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

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В Челябинске вечером 3 декабря жители северо-западного района услышали звук, похожий на взрыв. От него сработали сигнализации автомобилей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы в соцсети. «В северо-западном районе примерно в 19:15 жители услышали громкий звук. Затем была видна яркая вспышка. Потом было еще несколько хлопков», — рассказал читатель URA.RU. Также очевидцы в социальных сетях отметили, что слышали грохот днем ранее. По словам челябинцев, он раздавался в дневное и вечернее время. В МЧС Челябинской области уточнили, что не знают о ситуации. Сообщений по этому поводу не поступало. Обновлено в 22:59: Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» выехали на место, где недавно прозвучали взрывы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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