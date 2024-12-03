Жителей Челябинска напугали взрывы

Челябинцев встревожил громкий хлопок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске вечером 3 декабря жители северо-западного района услышали звук, похожий на взрыв. От него сработали сигнализации автомобилей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы в соцсети.

«В северо-западном районе примерно в 19:15 жители услышали громкий звук. Затем была видна яркая вспышка. Потом было еще несколько хлопков», — рассказал читатель URA.RU.

Также очевидцы в социальных сетях отметили, что слышали грохот днем ранее. По словам челябинцев, он раздавался в дневное и вечернее время.

В МЧС Челябинской области уточнили, что не знают о ситуации. Сообщений по этому поводу не поступало.

Обновлено в 22:59: Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» выехали на место, где недавно прозвучали взрывы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.