Жителей Челябинска напугали взрывы

В Челябинске вечером 3 декабря жители северо-западного района услышали звук, похожий на взрыв. От него сработали сигнализации автомобилей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы в соцсети.
«В северо-западном районе примерно в 19:15 жители услышали громкий звук. Затем была видна яркая вспышка. Потом было еще несколько хлопков», — рассказал читатель URA.RU.
Также очевидцы в социальных сетях отметили, что слышали грохот днем ранее. По словам челябинцев, он раздавался в дневное и вечернее время.
В МЧС Челябинской области уточнили, что не знают о ситуации. Сообщений по этому поводу не поступало.
Обновлено в 22:59: Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» выехали на место, где недавно прозвучали взрывы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!