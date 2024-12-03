Мишустин наградил свердловского прокурора Крылова

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Двенадцатое заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, крылов борис
Борис Крылов пришел в свердловскую прокуратуру в 2021 году Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил благодарность прокурору Свердловской области Борису Крылову. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан», — объясняется в распоряжении. Оно подписано 2 декабря.

В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м он стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавил в мае 2021-го. Имеет награды «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил благодарность прокурору Свердловской области Борису Крылову. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан», — объясняется в распоряжении. Оно подписано 2 декабря. В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м он стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавил в мае 2021-го. Имеет награды «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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