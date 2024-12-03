Мишустин наградил свердловского прокурора Крылова

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил благодарность прокурору Свердловской области Борису Крылову. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан», — объясняется в распоряжении. Оно подписано 2 декабря.
В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м он стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавил в мае 2021-го. Имеет награды «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
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