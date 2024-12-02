Путин и Пезешкиан объединились, чтобы спасти режим Асада в Сирии

Россия и Иран объединили усилия в защиту режима Башара Асада в Сирии. Телефонный разговор, который провели лидеры стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 2 декабря подтвердил намерения Москвы и Тегерана продолжать полную поддержку Дамаска, объяснила URA.RU политолог-международник Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина.
«Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирии. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства», — сказано в сообщении Кремля.
Путин и Пезешкиан выразили «безусловную поддержку действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны». Лидеры Ирана договорились продолжать координацию в рамках «Астанинского формата» с участием Турции.
Обострение ситуации на севере Сирии стало неожиданностью для Дамаска, тем более что, судя по всему, Москва предоставляла сведения правительству Асада о том, что эскалация возможна, объяснила URA.RU политолог Елена Супонина. «Сразу, когда боевики заняли город Алеппо, пошли разговоры о том, что и Иран, и Россия перестанут помогать сирийскому правительству. Видимо, это была часть какой-то информационной кампании, которая сопровождала это наступление.
Это еще раз говорит о том, что это наступление готовили не только сами сирийские боевики — чувствуется рука Запада, которая разыгрывала эту карту, — считает эксперт. — Ни Москва, ни Тегеран не будут отказываться от поддержки сирийского правительства, и разговор между Путиным и Пезешкианом доказывает, что Россия и Иран будут верны своим обязательствам и продолжал предоставлять помощь Сирии».
В то же время Россия и Иран ожидают, по словам политолога, что сирийская армия справится со своими задачами. Кроме того, стороны помогают урегулировать ситуацию дипломатическим путем: и российские, и иранские дипломаты проводят переговоры с турецкой стороной, которая, возможно, «попытается извлечь какой-то интерес из этого обострения». «Конечно, это обострение выгодно в первую очередь США, которые уже давно открыто говорят о том, что надо создавать проблемы России и Ирану где угодно. Более того, нельзя исключать, что здесь не обошлось без сотрудничества боевиков на севере Сирии с украинскими наемниками, в том числе с представителями команды Зеленского. Об этом Россия предупреждала еще два месяца назад, а сейчас это начали подтверждать еще и западные источники», — отметила Супонина.
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