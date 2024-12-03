Директора челябинской управляйки отправили под суд за хищение 14 миллионов

03 декабря 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

В Челябинске судят директора управляющей компании по статье 159 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании «Мой дом Урал», которая, по данным следствия, при помощи фиктивных договоров похитила более 14 миллионов рублей. Женщина организовала преступную схему и действовала по ней почти два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемая, являясь директором ООО Управляющая компания „Мой дом Урал“, похитила свыше 14 млн рублей путем оформления фиктивных договоров о трудоустройстве работников и договоров оказания услуг. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве», — прокомментировали в надзором ведомстве. Обвиняемая распоряжалась похищенными средствами по своему усмотрению. В ходе расследования она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска. В свою очередь в ГУ МВД по Челябинской области пояснили, что факты причастности директора УК к хищению были задокументированы оперуполномоченными областного полицейского главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело в отношении двух соучастников выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании «Мой дом Урал», которая, по данным следствия, при помощи фиктивных договоров похитила более 14 миллионов рублей. Женщина организовала преступную схему и действовала по ней почти два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемая, являясь директором ООО Управляющая компания „Мой дом Урал“, похитила свыше 14 млн рублей путем оформления фиктивных договоров о трудоустройстве работников и договоров оказания услуг. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве», — прокомментировали в надзором ведомстве. Обвиняемая распоряжалась похищенными средствами по своему усмотрению. В ходе расследования она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска. В свою очередь в ГУ МВД по Челябинской области пояснили, что факты причастности директора УК к хищению были задокументированы оперуполномоченными областного полицейского главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело в отношении двух соучастников выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.