Директора челябинской управляйки отправили под суд за хищение 14 миллионов

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В Челябинске судят директора управляющей компании по статье 159 УК РФ Фото:

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании «Мой дом Урал», которая, по данным следствия, при помощи фиктивных договоров похитила более 14 миллионов рублей. Женщина организовала преступную схему и действовала по ней почти два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемая, являясь директором ООО Управляющая компания „Мой дом Урал“, похитила свыше 14 млн рублей путем оформления фиктивных договоров о трудоустройстве работников и договоров оказания услуг. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве», — прокомментировали в надзором ведомстве.

Обвиняемая распоряжалась похищенными средствами по своему усмотрению. В ходе расследования она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

В свою очередь в ГУ МВД по Челябинской области пояснили, что факты причастности директора УК к хищению были задокументированы оперуполномоченными областного полицейского главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело в отношении двух соучастников выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании «Мой дом Урал», которая, по данным следствия, при помощи фиктивных договоров похитила более 14 миллионов рублей. Женщина организовала преступную схему и действовала по ней почти два года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемая, являясь директором ООО Управляющая компания „Мой дом Урал“, похитила свыше 14 млн рублей путем оформления фиктивных договоров о трудоустройстве работников и договоров оказания услуг. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве», — прокомментировали в надзором ведомстве. Обвиняемая распоряжалась похищенными средствами по своему усмотрению. В ходе расследования она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска. В свою очередь в ГУ МВД по Челябинской области пояснили, что факты причастности директора УК к хищению были задокументированы оперуполномоченными областного полицейского главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело в отношении двух соучастников выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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