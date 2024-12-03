В Кургане два кандидата из трех прошли конкурс на должность главы города

Конкурс на пост главы Кургана прошли Науменко и Жуковский

03 декабря 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Два кандидата прошли конкурс на должность главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Конкурс на пост мэра Кургана В Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, в котором принимали участие три кандидата — врип мэра Антон Науменко, исполнительный секретарь «Единой России» Дмитрий Жуковский и экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров. По результатам процедур зарегистрированы лишь Науменко и Жуковский, сообщили в Курганской гордуме. «Прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. В конкурсе приняли участие три претендента, но по результатам процедур комиссия зарегистрировала кандидатами лишь Дмитрия Жуковского и Антона Науменко», — указано на сайте гордумы. Ранее в Кургане объявили новый конкурс на пост мэра, и долгое время никто не подавал документы на участие. В последний день приема заявок появилось сразу три кандидата: Науменко, бывший депутат и оппозиционер Яков Сидоров и Жуковский. Их просили пройти медкомиссию и предоставить справки о состоянии здоровья. На первый этап конкурса проходили все три кандидата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, в котором принимали участие три кандидата — врип мэра Антон Науменко, исполнительный секретарь «Единой России» Дмитрий Жуковский и экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров. По результатам процедур зарегистрированы лишь Науменко и Жуковский, сообщили в Курганской гордуме. «Прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. В конкурсе приняли участие три претендента, но по результатам процедур комиссия зарегистрировала кандидатами лишь Дмитрия Жуковского и Антона Науменко», — указано на сайте гордумы. Ранее в Кургане объявили новый конкурс на пост мэра, и долгое время никто не подавал документы на участие. В последний день приема заявок появилось сразу три кандидата: Науменко, бывший депутат и оппозиционер Яков Сидоров и Жуковский. Их просили пройти медкомиссию и предоставить справки о состоянии здоровья. На первый этап конкурса проходили все три кандидата.