03 декабря 2024

В Кургане два кандидата из трех прошли конкурс на должность главы города

Конкурс на пост главы Кургана прошли Науменко и Жуковский
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание областной думы, заседание гордумы
Два кандидата прошли конкурс на должность главы города Фото:
новость из сюжета
Конкурс на пост мэра Кургана

В Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, в котором принимали участие три кандидата — врип мэра Антон Науменко, исполнительный секретарь «Единой России» Дмитрий Жуковский и экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров. По результатам процедур зарегистрированы лишь Науменко и Жуковский, сообщили в Курганской гордуме.

«Прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. В конкурсе приняли участие три претендента, но по результатам процедур комиссия зарегистрировала кандидатами лишь Дмитрия Жуковского и Антона Науменко», — указано на сайте гордумы.

Ранее в Кургане объявили новый конкурс на пост мэра, и долгое время никто не подавал документы на участие. В последний день приема заявок появилось сразу три кандидата: Науменко, бывший депутат и оппозиционер Яков Сидоров и Жуковский. Их просили пройти медкомиссию и предоставить справки о состоянии здоровья. На первый этап конкурса проходили все три кандидата.

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В Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, в котором принимали участие три кандидата — врип мэра Антон Науменко, исполнительный секретарь «Единой России» Дмитрий Жуковский и экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров. По результатам процедур зарегистрированы лишь Науменко и Жуковский, сообщили в Курганской гордуме. «Прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. В конкурсе приняли участие три претендента, но по результатам процедур комиссия зарегистрировала кандидатами лишь Дмитрия Жуковского и Антона Науменко», — указано на сайте гордумы. Ранее в Кургане объявили новый конкурс на пост мэра, и долгое время никто не подавал документы на участие. В последний день приема заявок появилось сразу три кандидата: Науменко, бывший депутат и оппозиционер Яков Сидоров и Жуковский. Их просили пройти медкомиссию и предоставить справки о состоянии здоровья. На первый этап конкурса проходили все три кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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