Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони

03 декабря 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Волки стали объектом обсуждения стран ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку решению ряда стран о понижении охраняемого статуса волков из-за их растущей популяции и влияния на сельское хозяйство. Ранее политик столкнулась с тем, что этот хищник убил ее пони. «Волки в Европе станут менее защищены с 2025 года, так как большинство стран континента приняли решение понизить их статус охраны со „строго охраняемого“ до „защищенного“. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку этому решению», — написал Reuters. По сведениям издания, изменение произойдет 7 марта 2025 года в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой природы и естественной среды обитания в Европе. Ранее Урсула фон дер Ляйен столкнулась с тем, что в 2022 году волк убил ее пони. После этого инцидента она призвала государства Европейского союза предпринять меры для защиты сельскохозяйственных животных, подчеркивая необходимость наличия способов контроля за популяцией волков. Ранее появилось видео, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перелезла через барьер на одной из улиц Рио-де-Жанейро в ходе саммита G20. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку решению ряда стран о понижении охраняемого статуса волков из-за их растущей популяции и влияния на сельское хозяйство. Ранее политик столкнулась с тем, что этот хищник убил ее пони. «Волки в Европе станут менее защищены с 2025 года, так как большинство стран континента приняли решение понизить их статус охраны со „строго охраняемого“ до „защищенного“. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку этому решению», — написал Reuters. По сведениям издания, изменение произойдет 7 марта 2025 года в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой природы и естественной среды обитания в Европе. Ранее Урсула фон дер Ляйен столкнулась с тем, что в 2022 году волк убил ее пони. После этого инцидента она призвала государства Европейского союза предпринять меры для защиты сельскохозяйственных животных, подчеркивая необходимость наличия способов контроля за популяцией волков. Ранее появилось видео, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перелезла через барьер на одной из улиц Рио-де-Жанейро в ходе саммита G20. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.