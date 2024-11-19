Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите в Рио. Видео

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Председатель Еврокомиссии перелезла через забор на улице Рио-де-Жанейро
Председатель Еврокомиссии перелезла через забор на улице Рио-де-Жанейро Фото:

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перелезла через барьер на одной из улиц Рио-де-Жанейро в ходе саммита G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«На улицах Рио увидели Урсулу. Всe-таки нашлась, которая поперек. Закона», — написала Захарова в своем telegram-канале.

В Рио-де-Жанейро 18-19 ноября проходит саммит G20, на котором собрались представители 42 стран. К числу участников относятся все постоянные члены этой группы, а также приглашенные государства, среди которых Ангола, Боливия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия и Вьетнам. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перелезла через барьер на одной из улиц Рио-де-Жанейро в ходе саммита G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова «На улицах Рио увидели Урсулу. Всe-таки нашлась, которая поперек. Закона», — написала Захарова в своем telegram-канале. В Рио-де-Жанейро 18-19 ноября проходит саммит G20, на котором собрались представители 42 стран. К числу участников относятся все постоянные члены этой группы, а также приглашенные государства, среди которых Ангола, Боливия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия и Вьетнам. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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