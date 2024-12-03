Кабмин Южной Кореи одобрил отмену военного положения

В Южной Корее отменят военное положение
Кабинет министров Южной Кореи одобрил отмену военного положения. Об этом сообщает издание KBS.
«Кабинет Министров принял решение по предложению об отмене военного положения», — сказано на официальном сайте издания. Ранее президент Южной Кореи также заявил, что принимает это решение. Кроме того, агентство Ренхап сообщает, что командование военным положением уже расформировано.
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