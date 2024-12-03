03 декабря 2024

Кабмин Южной Кореи одобрил отмену военного положения

© Служба новостей «URA.RU»
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В Южной Корее отменят военное положение
В Южной Корее отменят военное положение Фото:

Кабинет министров Южной Кореи одобрил отмену военного положения. Об этом сообщает издание KBS.

«Кабинет Министров принял решение по предложению об отмене военного положения», — сказано на официальном сайте издания. Ранее президент Южной Кореи также заявил, что принимает это решение. Кроме того, агентство Ренхап сообщает, что командование военным положением уже расформировано.

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Кабинет министров Южной Кореи одобрил отмену военного положения. Об этом сообщает издание KBS. «Кабинет Министров принял решение по предложению об отмене военного положения», — сказано на официальном сайте издания. Ранее президент Южной Кореи также заявил, что принимает это решение. Кроме того, агентство Ренхап сообщает, что командование военным положением уже расформировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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