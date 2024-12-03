Reuters: отказ Китая от нефти спровоцирует шок для отрасли

Отказ Китая от нефти может спровоцировать шок для всей отрасли. По данным международного энергетического агентства, спрос на топливо уже начал снижаться из-за повышения интереса китайцев к электромобилям и гибридным двигателям. Продажи таковых в КНР впервые превысили продажи авто с двигателями внутреннего сгорания в июле 2024 года.
«Ни один рынок не способен заменить китайский спрос, который составил 41% ежегодного роста мирового потребления нефти. Он составил в среднем 1,1 млн баррелей в сутки (б/с ) за последние три десятилетия, согласно статистическому обзору мировой энергетики», — пишут Reuters.
По данным экспертов, в перспективе китайский импорт сырой нефти приближается к своему пику, за которым последует спад. Пока только растущий нефтехимический сектор Китая готов поддержать потребление нефти в ближайшие годы.
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