03 декабря 2024

Reuters: отказ Китая от нефти спровоцирует шок для отрасли

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Спрос на нефть в Китае достигнет своего пика в ближайшее время
Спрос на нефть в Китае достигнет своего пика в ближайшее время Фото:

Отказ Китая от нефти может спровоцировать шок для всей отрасли. По данным международного энергетического агентства, спрос на топливо уже начал снижаться из-за повышения интереса китайцев к электромобилям и гибридным двигателям. Продажи таковых в КНР впервые превысили продажи авто с двигателями внутреннего сгорания в июле 2024 года.

«Ни один рынок не способен заменить китайский спрос, который составил 41% ежегодного роста мирового потребления нефти. Он составил в среднем 1,1 млн баррелей в сутки (б/с ) за последние три десятилетия, согласно статистическому обзору мировой энергетики», — пишут Reuters.

По данным экспертов, в перспективе китайский импорт сырой нефти приближается к своему пику, за которым последует спад. Пока только растущий нефтехимический сектор Китая готов поддержать потребление нефти в ближайшие годы.

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Отказ Китая от нефти может спровоцировать шок для всей отрасли. По данным международного энергетического агентства, спрос на топливо уже начал снижаться из-за повышения интереса китайцев к электромобилям и гибридным двигателям. Продажи таковых в КНР впервые превысили продажи авто с двигателями внутреннего сгорания в июле 2024 года. «Ни один рынок не способен заменить китайский спрос, который составил 41% ежегодного роста мирового потребления нефти. Он составил в среднем 1,1 млн баррелей в сутки (б/с ) за последние три десятилетия, согласно статистическому обзору мировой энергетики», — пишут Reuters. По данным экспертов, в перспективе китайский импорт сырой нефти приближается к своему пику, за которым последует спад. Пока только растущий нефтехимический сектор Китая готов поддержать потребление нефти в ближайшие годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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