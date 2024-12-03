03 декабря 2024

Мэр Нижнего Тагила встретился со своими подписчиками. Видео

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Интервью с Владиславом Пинаевым. Екатеринбург , пинаев владислав
Владислав Пинаев, что такие встречи полезны Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с самыми активными в соцсетях подписчиками. На встрече обсуждались проблемы города и предложения жителей. По словам Пинаева, им удалось пообщаться на разные темы.

«Впервые встретился с моими самыми активными подписчиками в социальных сетях, которые интересуются жизнью города, проектами. Собеседники делились мнениями по самым разным темам. Например, обратили внимание на создание безбарьерной среды. Подсказали, что хорошо бы увеличить время работы ретро-трамвая. Все предложения и проблемы зафиксировал», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что жители также интересовались развитием видов спорта, профориентацией школьников и трудоустройством инвалидов. Он считает такой формат встреч полезным и собирается его продолжить.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с самыми активными в соцсетях подписчиками. На встрече обсуждались проблемы города и предложения жителей. По словам Пинаева, им удалось пообщаться на разные темы. «Впервые встретился с моими самыми активными подписчиками в социальных сетях, которые интересуются жизнью города, проектами. Собеседники делились мнениями по самым разным темам. Например, обратили внимание на создание безбарьерной среды. Подсказали, что хорошо бы увеличить время работы ретро-трамвая. Все предложения и проблемы зафиксировал», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава города отметил, что жители также интересовались развитием видов спорта, профориентацией школьников и трудоустройством инвалидов. Он считает такой формат встреч полезным и собирается его продолжить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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