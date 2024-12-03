Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с самыми активными в соцсетях подписчиками. На встрече обсуждались проблемы города и предложения жителей. По словам Пинаева, им удалось пообщаться на разные темы.
«Впервые встретился с моими самыми активными подписчиками в социальных сетях, которые интересуются жизнью города, проектами. Собеседники делились мнениями по самым разным темам. Например, обратили внимание на создание безбарьерной среды. Подсказали, что хорошо бы увеличить время работы ретро-трамвая. Все предложения и проблемы зафиксировал», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава города отметил, что жители также интересовались развитием видов спорта, профориентацией школьников и трудоустройством инвалидов. Он считает такой формат встреч полезным и собирается его продолжить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!