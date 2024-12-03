03 декабря 2024

Глава МИД ФРГ Бербок: в Германии не исключают миротворческой миссии на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдаты Бундесвера могут оказаться на Украине после прекращения огня
Солдаты Бундесвера могут оказаться на Украине после прекращения огня Фото:

Вооруженные силы Германии могут быть развернуты для обеспечения мира между Украиной и Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть развернуты для обеспечения мира. В дополнение к гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО, также рассматривается вопрос о международном присутствии для обеспечения прекращения огня», — сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на слова Бербок на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, европейские солдаты могут обеспечить возможное прекращение огня в Украине. Для этого солдаты могли бы приехать и из стран, которые в прошлом уже открыто высказывались для переговоров об отправке войск. К ним относятся, например, Франция или страны Балтии.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО или миссию более широкого состава. Он добавил, что сотрудники миссии будет нести не только гуманитарные функции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Германии могут быть развернуты для обеспечения мира между Украиной и Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть развернуты для обеспечения мира. В дополнение к гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО, также рассматривается вопрос о международном присутствии для обеспечения прекращения огня», — сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на слова Бербок на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, европейские солдаты могут обеспечить возможное прекращение огня в Украине. Для этого солдаты могли бы приехать и из стран, которые в прошлом уже открыто высказывались для переговоров об отправке войск. К ним относятся, например, Франция или страны Балтии. Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО или миссию более широкого состава. Он добавил, что сотрудники миссии будет нести не только гуманитарные функции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...