Глава МИД ФРГ Бербок: в Германии не исключают миротворческой миссии на Украине

Вооруженные силы Германии могут быть развернуты для обеспечения мира между Украиной и Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть развернуты для обеспечения мира. В дополнение к гарантиям безопасности, таким как членство в НАТО, также рассматривается вопрос о международном присутствии для обеспечения прекращения огня», — сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на слова Бербок на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, европейские солдаты могут обеспечить возможное прекращение огня в Украине. Для этого солдаты могли бы приехать и из стран, которые в прошлом уже открыто высказывались для переговоров об отправке войск. К ним относятся, например, Франция или страны Балтии.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО или миссию более широкого состава. Он добавил, что сотрудники миссии будет нести не только гуманитарные функции.
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