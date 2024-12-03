В центре Екатеринбурга продают эксклюзивную квартиру с панорамными окнами

В центре Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и огромными окнами, с которых открывается панорамный вид на город. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 50 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Ищете идеальное место, чтобы подчеркнуть свой статус и наслaдитьcя высoчaйшим уровнем комфорта? Станьте обладателем квapтиpы своей мечты. Наслаждайтесь каждой деталью, от эксклюзивных материалов до инновационных технологических решений. В гостиной мебель из шпона ореха и панель из гранита», — пишет продавец.
Площадь квартиры составляет 97 квадратных метров. Есть доступ на крыши комплекса, которые оборудованы для комфортного отдыха на свежем воздухе, с зелеными насаждениями и уютными уголками.
В интерьере квартиры использованы дорогие материалы, выполнен дизайнерский ремонт, установлена качественная сантехника, современная мебель и бытовая техника. Также есть две спальни, гардеробная, санузел, лоджия и просторная кухня-гостиная с обеденной зоной.
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