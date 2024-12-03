Полиция задержала курганцев, обокравших женщину и сбежавших в лес

04 декабря 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали злоумышленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кетово Курганской области полиция задержала двух мужчин, которые украли сумку у женщины и убежали в лес. Злоумышленникам удалось разделить между собой лишь 450 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Подозреваемые выбрали одну из женщин в качестве жертвы, подбежали к ней и вырвали из рук сумку, после чего скрылись в лесу. Получив сообщение о преступлении, оперуполномоченные установили личности подозреваемых и их местонахождение. Полицейские отработали широкий круг местных жителей, подходящих по возрасту и описанию. Задержаны были двое молодых людей, один из которых является студентом колледжа», — сообщили в telegram-канале ведомства. Преступление было совершено в конце ноября. В лесу злоумышленники избавились от сумки, достали из нее мобильный телефон, банковские карты и немного наличных. Вскоре они выбросили и телефон, так как поняли, что его будет затруднительно разблокировать. Воспользоваться банковскими картами им также не удалось, поэтому курганцы разделили между собой лишь 450 рублей. Против мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж». На данный момент фигуранты задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кетово Курганской области полиция задержала двух мужчин, которые украли сумку у женщины и убежали в лес. Злоумышленникам удалось разделить между собой лишь 450 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Подозреваемые выбрали одну из женщин в качестве жертвы, подбежали к ней и вырвали из рук сумку, после чего скрылись в лесу. Получив сообщение о преступлении, оперуполномоченные установили личности подозреваемых и их местонахождение. Полицейские отработали широкий круг местных жителей, подходящих по возрасту и описанию. Задержаны были двое молодых людей, один из которых является студентом колледжа», — сообщили в telegram-канале ведомства. Преступление было совершено в конце ноября. В лесу злоумышленники избавились от сумки, достали из нее мобильный телефон, банковские карты и немного наличных. Вскоре они выбросили и телефон, так как поняли, что его будет затруднительно разблокировать. Воспользоваться банковскими картами им также не удалось, поэтому курганцы разделили между собой лишь 450 рублей. Против мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж». На данный момент фигуранты задержаны.