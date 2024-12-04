В России появится еще один центр подготовки снайперов

В России под Владивостоком будет построен новый центр подготовки снайперов «Восток». Об этом рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтвердил, что Приморье готово построить современный полигон. Мы в течение ближайшего времени проработаем этот вопрос», — передает слова Трутнева «Комсомольская правда». Он добавил, что строительство центра планируется завершить до конца 2025 года.
В центре будет создан современный полигон с административно-бытовым комплексом, учебными классами, общежитиями и помещениями для военно-спортивных мероприятий. Также предусмотрены стрелковые галереи и лаборатории для работы со снайперскими боеприпасами. Тренировки будут проходить в рамках начальной военной подготовки, заключил Трутнев.
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