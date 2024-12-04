Россияне стали чаще покупать Библию

В России наблюдается заметный рост интереса к Библии. Крупнейшая книжная сеть «Читай-город» сообщила об увеличении продаж на 52% за первые три квартала 2024 года.
«Продажи различных изданий Библии в России по итогам первых трех кварталов 2024 года выросли на 52% год к году в натуральном выражении», — передает сообщение книжной сети РБК. Там добавили, что маркетплейс Wildberries зафиксировал рост почти в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом.
Спрос на религиозную литературу также увеличивается — в последние три года фиксируется стабильный интерес после падения на 20–30% с 2019 по 2021 год. Этот тренд связывают с экономической нестабильностью и поиском утешения в вере.
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