«Сила русского оружия»: в Омске появился свой «Орешник»

В Омске зарегистрировано частное охранное предприятие (ЧОП) «Орешник». Учредителем данной организации является депутат горсовета Иван Котенко.
«Искали название для охранного предприятия, которое планируется для работы в новых регионах. В это время всему миру была, можно сказать, презентована сила нового русского оружия», — приводит слова Котенко telegram-канал «Город55 — Новости Омска».
Котенко также является руководителем нескольких охранных компаний. Среди них «Артель» и «Центр охраны».
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