«Сила русского оружия»: в Омске появился свой «Орешник»

Депутат Омска Котенко зарегистрировал ЧОП «Орешник»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Омское частное охранное предприятие получило название «Орешник»
Омское частное охранное предприятие получило название «Орешник» Фото:

В Омске зарегистрировано частное охранное предприятие (ЧОП) «Орешник». Учредителем данной организации является депутат горсовета Иван Котенко.

«Искали название для охранного предприятия, которое планируется для работы в новых регионах. В это время всему миру была, можно сказать, презентована сила нового русского оружия», — приводит слова Котенко telegram-канал «Город55 — Новости Омска».

Котенко также является руководителем нескольких охранных компаний. Среди них «Артель» и «Центр охраны».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Омске зарегистрировано частное охранное предприятие (ЧОП) «Орешник». Учредителем данной организации является депутат горсовета Иван Котенко. «Искали название для охранного предприятия, которое планируется для работы в новых регионах. В это время всему миру была, можно сказать, презентована сила нового русского оружия», — приводит слова Котенко telegram-канал «Город55 — Новости Омска». Котенко также является руководителем нескольких охранных компаний. Среди них «Артель» и «Центр охраны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...