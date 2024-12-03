В зоне СВО погиб военком из Тюменской области

В зоне спецоперации погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Тюменской области Родион Хабаров. Мужчина осенью ушел на СВО, свое решение он не афишировал. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.
«Осенью на СВО ушел военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров. Родион Викторович не афишировал свое решение, ушел без проводов и речей. Вчера мы получили страшную новость, утром 3 декабря Хабаров погиб при выполнении боевого задания», — написал Смелик.
Хабаров учился в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова (Владивосток), 20 лет служил в штабе Восточного военного округа, после чего переехал в Ялуторовск. Время и дату прощания с военным комиссаром сообщат позднее.
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