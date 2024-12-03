03 декабря 2024

В зоне СВО погиб военком из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дату и время прощания сообщат позднее
Дату и время прощания сообщат позднее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Тюменской области Родион Хабаров. Мужчина осенью ушел на СВО, свое решение он не афишировал. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик. 

«Осенью на СВО ушел военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров. Родион Викторович не афишировал свое решение, ушел без проводов и речей. Вчера мы получили страшную новость, утром 3 декабря Хабаров погиб при выполнении боевого задания», — написал Смелик.

Хабаров учился в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова (Владивосток), 20 лет служил в штабе Восточного военного округа, после чего переехал в Ялуторовск. Время и дату прощания с военным комиссаром сообщат позднее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне спецоперации погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Тюменской области Родион Хабаров. Мужчина осенью ушел на СВО, свое решение он не афишировал. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.  «Осенью на СВО ушел военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров. Родион Викторович не афишировал свое решение, ушел без проводов и речей. Вчера мы получили страшную новость, утром 3 декабря Хабаров погиб при выполнении боевого задания», — написал Смелик. Хабаров учился в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова (Владивосток), 20 лет служил в штабе Восточного военного округа, после чего переехал в Ялуторовск. Время и дату прощания с военным комиссаром сообщат позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...