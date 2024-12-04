Экскурсионный вертолет потерпел крушение под Владивостоком

Под Владивостоком потерпел крушение экскурсионный вертолет Robinson. Он принадлежал компании «Гранат». Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«1 декабря около 19.40 вертолет Robinson (эксплуатант ООО „Гранат“), совершавший полет с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел рядом с посадочной площадкой в городе Артеме. Пострадавших нет, но судно получило повреждения.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и оценит действия собственника вертолета по информированию властей об инциденте. Также контролируется процессуальная проверка по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.