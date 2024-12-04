Экскурсионный вертолет потерпел крушение под Владивостоком

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Вертолет совершил жесткую посадку в городе Артем
Вертолет совершил жесткую посадку в городе Артем Фото:

Под Владивостоком потерпел крушение экскурсионный вертолет Robinson. Он принадлежал компании «Гранат». Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«1 декабря около 19.40 вертолет Robinson (эксплуатант ООО „Гранат“), совершавший полет с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел рядом с посадочной площадкой в городе Артеме. Пострадавших нет, но судно получило повреждения.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и оценит действия собственника вертолета по информированию властей об инциденте. Также контролируется процессуальная проверка по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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Под Владивостоком потерпел крушение экскурсионный вертолет Robinson. Он принадлежал компании «Гранат». Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре. «1 декабря около 19.40 вертолет Robinson (эксплуатант ООО „Гранат“), совершавший полет с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел рядом с посадочной площадкой в городе Артеме. Пострадавших нет, но судно получило повреждения. Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и оценит действия собственника вертолета по информированию властей об инциденте. Также контролируется процессуальная проверка по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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