В Тюмени завоют сирены

Горожан просят соблюдать спокойствие
В Тюменской области 4 декабря в 10:40 проверят работу систем оповещения. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
«Сирены сработают с 10:40 до 10:43 местного времени. Граждан просят соблюдать спокойствие», — рассказали в инфоцентре.
Сигнал «Внимание! Всем!» означает начало проведения проверки. Последний раз такую работу проводили в регионе 2 октября.
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