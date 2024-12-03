03 декабря 2024

В Тюмени завоют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожан просят соблюдать спокойствие
Горожан просят соблюдать спокойствие Фото:

В Тюменской области 4 декабря в 10:40 проверят работу систем оповещения. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Сирены сработают с 10:40 до 10:43 местного времени. Граждан просят соблюдать спокойствие», — рассказали в инфоцентре.

Сигнал «Внимание! Всем!» означает начало проведения проверки. Последний раз такую работу проводили в регионе 2 октября.

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В Тюменской области 4 декабря в 10:40 проверят работу систем оповещения. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. «Сирены сработают с 10:40 до 10:43 местного времени. Граждан просят соблюдать спокойствие», — рассказали в инфоцентре. Сигнал «Внимание! Всем!» означает начало проведения проверки. Последний раз такую работу проводили в регионе 2 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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