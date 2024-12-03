03 декабря 2024

Екатеринбуржец изнасиловал девушку и изрезал ей ножом гениталии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Преступник искалечил жертву, но и сам получил удар вилкой в горло Фото:

В Екатеринбурге пьяное застолье трех человек закончилось изнасилованием и поножовщиной, в которой тяжело пострадала 20-летняя девушка. Жертва и ее обидчик попали в больницу №23, сообщил URA.RU источник.

«Девушка и ее сожитель проводили время в гостях у своего знакомого на улице Педагогической, выпивали. Когда гражданский супруг отлучился в магазин за алкоголем, хозяин набросился на гостью и изнасиловал. Потом принес с кухни нож и нанес жертве множество ударов в руки, лобковую область и промежность», — рассказал собеседник агентства.

В это время вернулся сожитель и увидел страшную картину. Он сломал насильнику нос и истыкал вилкой. В итоге израненная девушка и предполагаемый преступник попали в больницу №23. Мужчине там оказали первую помощь, после чего он был задержан. В ближайшее время его и второго собутыльника проверят на детекторе лжи.

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В Екатеринбурге пьяное застолье трех человек закончилось изнасилованием и поножовщиной, в которой тяжело пострадала 20-летняя девушка. Жертва и ее обидчик попали в больницу №23, сообщил URA.RU источник. «Девушка и ее сожитель проводили время в гостях у своего знакомого на улице Педагогической, выпивали. Когда гражданский супруг отлучился в магазин за алкоголем, хозяин набросился на гостью и изнасиловал. Потом принес с кухни нож и нанес жертве множество ударов в руки, лобковую область и промежность», — рассказал собеседник агентства. В это время вернулся сожитель и увидел страшную картину. Он сломал насильнику нос и истыкал вилкой. В итоге израненная девушка и предполагаемый преступник попали в больницу №23. Мужчине там оказали первую помощь, после чего он был задержан. В ближайшее время его и второго собутыльника проверят на детекторе лжи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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