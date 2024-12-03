Екатеринбуржец изнасиловал девушку и изрезал ей ножом гениталии

04 декабря 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Преступник искалечил жертву, но и сам получил удар вилкой в горло Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Екатеринбурге пьяное застолье трех человек закончилось изнасилованием и поножовщиной, в которой тяжело пострадала 20-летняя девушка. Жертва и ее обидчик попали в больницу №23, сообщил URA.RU источник. «Девушка и ее сожитель проводили время в гостях у своего знакомого на улице Педагогической, выпивали. Когда гражданский супруг отлучился в магазин за алкоголем, хозяин набросился на гостью и изнасиловал. Потом принес с кухни нож и нанес жертве множество ударов в руки, лобковую область и промежность», — рассказал собеседник агентства. В это время вернулся сожитель и увидел страшную картину. Он сломал насильнику нос и истыкал вилкой. В итоге израненная девушка и предполагаемый преступник попали в больницу №23. Мужчине там оказали первую помощь, после чего он был задержан. В ближайшее время его и второго собутыльника проверят на детекторе лжи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пьяное застолье трех человек закончилось изнасилованием и поножовщиной, в которой тяжело пострадала 20-летняя девушка. Жертва и ее обидчик попали в больницу №23, сообщил URA.RU источник. «Девушка и ее сожитель проводили время в гостях у своего знакомого на улице Педагогической, выпивали. Когда гражданский супруг отлучился в магазин за алкоголем, хозяин набросился на гостью и изнасиловал. Потом принес с кухни нож и нанес жертве множество ударов в руки, лобковую область и промежность», — рассказал собеседник агентства. В это время вернулся сожитель и увидел страшную картину. Он сломал насильнику нос и истыкал вилкой. В итоге израненная девушка и предполагаемый преступник попали в больницу №23. Мужчине там оказали первую помощь, после чего он был задержан. В ближайшее время его и второго собутыльника проверят на детекторе лжи.