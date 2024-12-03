Полиция ХМАО возбудила дело на охранника, угрожавшего школьникам расправой

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством»
В Нижневартовске (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело против охранника, который угрожал школьникам расправой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, „Угроза убийством“», — рассказали агентству в полиции. Источник из силовых структур добавил, что охранник отстранен от работы.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО заинтересовалась разборками охранников с подростками. Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк».
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