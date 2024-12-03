03 декабря 2024

Полиция ХМАО возбудила дело на охранника, угрожавшего школьникам расправой

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством»
Силовики возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело против охранника, который угрожал школьникам расправой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, „Угроза убийством“», — рассказали агентству в полиции. Источник из силовых структур добавил, что охранник отстранен от работы.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО заинтересовалась разборками охранников с подростками. Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк».

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело против охранника, который угрожал школьникам расправой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, „Угроза убийством“», — рассказали агентству в полиции. Источник из силовых структур добавил, что охранник отстранен от работы. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО заинтересовалась разборками охранников с подростками. Инцидент произошел в торговом центре «Грин Парк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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