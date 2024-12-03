03 декабря 2024

Актер Робак из Златоуста снялся в мистическом сериале о поисках призрака-убийцы

© Служба новостей «URA.RU»
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В списке фильмов с Робаком около четырех кинокартин, которые еще находятся в производстве
В списке фильмов с Робаком около четырех кинокартин, которые еще находятся в производстве Фото:

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), сыграл одну из второстепенных ролей в мистическом сериале «Охотники за призраком», премьера которого запланирована в начале 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

«В актерский состав вошли: Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Александр Робак и другие», — сообщается на сайте. Точная дата премьеры неизвестна. В первом сезоне сериала «Охотники за призраком» запланировано восемь серий.

Режиссером многосерийного фильма стал Дмитрий Тюрин, известный по нашумевшим проектам «Триггер» и «Эпидемия». Сюжет сериала расскажет историю о подростке Жене Кирсанове, который спасся от пожара, вызванного потусторонними силами. Узнать настоящие причины происшествия мальчику помогут два охотника за призраками. Один из них бывший следователь, а другой — его немой напарник. Также герои найдут главного виновника — призрака-убийцу.

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Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), сыграл одну из второстепенных ролей в мистическом сериале «Охотники за призраком», премьера которого запланирована в начале 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «В актерский состав вошли: Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Александр Робак и другие», — сообщается на сайте. Точная дата премьеры неизвестна. В первом сезоне сериала «Охотники за призраком» запланировано восемь серий. Режиссером многосерийного фильма стал Дмитрий Тюрин, известный по нашумевшим проектам «Триггер» и «Эпидемия». Сюжет сериала расскажет историю о подростке Жене Кирсанове, который спасся от пожара, вызванного потусторонними силами. Узнать настоящие причины происшествия мальчику помогут два охотника за призраками. Один из них бывший следователь, а другой — его немой напарник. Также герои найдут главного виновника — призрака-убийцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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