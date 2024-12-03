Актер Робак из Златоуста снялся в мистическом сериале о поисках призрака-убийцы

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), сыграл одну из второстепенных ролей в мистическом сериале «Охотники за призраком», премьера которого запланирована в начале 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».
«В актерский состав вошли: Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Александр Робак и другие», — сообщается на сайте. Точная дата премьеры неизвестна. В первом сезоне сериала «Охотники за призраком» запланировано восемь серий.
Режиссером многосерийного фильма стал Дмитрий Тюрин, известный по нашумевшим проектам «Триггер» и «Эпидемия». Сюжет сериала расскажет историю о подростке Жене Кирсанове, который спасся от пожара, вызванного потусторонними силами. Узнать настоящие причины происшествия мальчику помогут два охотника за призраками. Один из них бывший следователь, а другой — его немой напарник. Также герои найдут главного виновника — призрака-убийцу.
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