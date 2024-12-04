Илона Маска рассмешила новость о долгах сына Байдена

Илон Маск иронично отреагировал на долг сына действующего президента США Джо Байдена. Соответствующий пост он выложил в социальной сети.
«Правда страннее (и смешнее) вымысла», — написал Илон Маск в социальной сети X. Таким образом он отреагировал на информацию о долге Хантера Байдена за аренду жилья в размере 300 тысяч долларов. В конце Маск добавил улыбающийся смайлик.
2 декабря Шон Магуайр, управляющий фондом Sequoia, в социальной сети заявил, что Хантер Байден должен ему более 300 тысяч долларов. По его словам, такой долг за аренду жилья в период 2019—2020 годов сын президента пытался заплатить «произведением искусства, сделанным из собственных фекалий».
Ранее Джо Байден помиловал своего сына по двум уголовным делам, несмотря на свои заявления о нежелании пользоваться полномочиями по этому вопросу. Об этом сообщил источник в Белом доме.
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