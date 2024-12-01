NBC: Байден помилует своего сына Хантера по двум уголовным делам

Ожидается, что помилование будет распространяться как на обвинения сына Байдена в хранении оружия, так и на признание виныФото: Official White House / Cameron Smith
Президент США Джо Байден принял решение о помиловании своего сына Хантера Байдена, несмотря на предыдущие заявления о нежелании использовать свои полномочия для вмешательства в судебные дела сына. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, который знаком с ситуацией.
«В эти выходные Байден решил помиловать своего сына и начал информировать своих старших помощников в воскресенье», — сказал источник в Белом доме, передает NBC. Решение о помиловании охватывает как грядущие обвинения Хантера Байдена в хранении оружия, так и его признание вины по уклонению от уплаты федеральных налогов.
Это решение Байдена произошло на фоне приближения конца его срока президентства и отсутствия необходимости участия в будущих выборах. Президент, который ранее утверждал, что не будет использовать свои исполнительные полномочия для помилования сына, теперь изменил свою позицию, что вызвало широкий общественный резонанс.
По информации The Washington Post, представители Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена, выразили обеспокоенность в связи с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах, передает RT. В материале отмечается, что до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января 2025 года, остается все меньше времени, в течение которого Джо Байден мог бы использовать свое право на помилование в отношении сына.
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Президент США Джо Байден принял решение о помиловании своего сына Хантера Байдена, несмотря на предыдущие заявления о нежелании использовать свои полномочия для вмешательства в судебные дела сына. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, который знаком с ситуацией. «В эти выходные Байден решил помиловать своего сына и начал информировать своих старших помощников в воскресенье», — сказал источник в Белом доме, передает NBC. Решение о помиловании охватывает как грядущие обвинения Хантера Байдена в хранении оружия, так и его признание вины по уклонению от уплаты федеральных налогов. Это решение Байдена произошло на фоне приближения конца его срока президентства и отсутствия необходимости участия в будущих выборах. Президент, который ранее утверждал, что не будет использовать свои исполнительные полномочия для помилования сына, теперь изменил свою позицию, что вызвало широкий общественный резонанс. По информации The Washington Post, представители Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена, выразили обеспокоенность в связи с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах, передает RT. В материале отмечается, что до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января 2025 года, остается все меньше времени, в течение которого Джо Байден мог бы использовать свое право на помилование в отношении сына.