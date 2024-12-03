03 декабря 2024

Компании ХМАО подняли зарплаты сотрудникам к концу года

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя предлагаемая зарплата в Югре превысила 85 тысяч рублей
Средняя предлагаемая зарплата в Югре превысила 85 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла средняя зарплата. В ноябре зарплата на вакансиях в югорских компаниях превысила 85 тысяч рублей, сообщает HeadHunter.

«Медианная предлагаемая зарплата в Югре за ноябрь составила 85 207 рублей. До этого в октябре югорские компании были готовы платить работникам 84 455 рублей. Соответственно, наблюдается рост почти на 1%», — следует из статистики сервиса. А с начала года средняя зарплата на вакансиях в регионе увеличилась более чем на 15 тысяч рублей.

Доступной работы в Югре тем временем стало меньше. За ноябрь число предложений от работодателей сократилось на 10%, а количество соискателей на югорском рынке труда осталось на прежнем уровне.

Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии с зарплатой в 100 тысяч рублей в ХМАО. Тогда речь шла о водителях-экспедиторах. Также на аналогичную оплату в регионе могут рассчитывать курьеры.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросла средняя зарплата. В ноябре зарплата на вакансиях в югорских компаниях превысила 85 тысяч рублей, сообщает HeadHunter. «Медианная предлагаемая зарплата в Югре за ноябрь составила 85 207 рублей. До этого в октябре югорские компании были готовы платить работникам 84 455 рублей. Соответственно, наблюдается рост почти на 1%», — следует из статистики сервиса. А с начала года средняя зарплата на вакансиях в регионе увеличилась более чем на 15 тысяч рублей. Доступной работы в Югре тем временем стало меньше. За ноябрь число предложений от работодателей сократилось на 10%, а количество соискателей на югорском рынке труда осталось на прежнем уровне. Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии с зарплатой в 100 тысяч рублей в ХМАО. Тогда речь шла о водителях-экспедиторах. Также на аналогичную оплату в регионе могут рассчитывать курьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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