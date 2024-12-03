Компании ХМАО подняли зарплаты сотрудникам к концу года

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла средняя зарплата. В ноябре зарплата на вакансиях в югорских компаниях превысила 85 тысяч рублей, сообщает HeadHunter.
«Медианная предлагаемая зарплата в Югре за ноябрь составила 85 207 рублей. До этого в октябре югорские компании были готовы платить работникам 84 455 рублей. Соответственно, наблюдается рост почти на 1%», — следует из статистики сервиса. А с начала года средняя зарплата на вакансиях в регионе увеличилась более чем на 15 тысяч рублей.
Доступной работы в Югре тем временем стало меньше. За ноябрь число предложений от работодателей сократилось на 10%, а количество соискателей на югорском рынке труда осталось на прежнем уровне.
Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии с зарплатой в 100 тысяч рублей в ХМАО. Тогда речь шла о водителях-экспедиторах. Также на аналогичную оплату в регионе могут рассчитывать курьеры.
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