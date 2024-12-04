Baza: жители Грозного сообщают о взрыве

Жители Грозного сообщают о звуках взрыва в городе. Об этом пишут telegram-каналы.
«Взрыв произошел около пяти утра. В местном аэропорту ночью был введен план „Ковер“, в результате чего был задержан один рейс на Москву», — сообщает telegram-канал Baza. По предварительным, это могла быть атака беспилотника.
По заявлениям источников, попытка атаки была сделана по одному из объектов полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата Кадырова. Официальной информации пока нет.
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