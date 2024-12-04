Baza: жители Грозного сообщают о взрыве

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Город Грозный и Чеченская Республика. 23 и 24 апреля 2024., мечеть, чечня, грозный, чеченская республика, грозный мечеть
В Грозном сообщают о звуках взрыва Фото:

Жители Грозного сообщают о звуках взрыва в городе. Об этом пишут telegram-каналы.

«Взрыв произошел около пяти утра. В местном аэропорту ночью был введен план „Ковер“, в результате чего был задержан один рейс на Москву», — сообщает telegram-канал Baza. По предварительным, это могла быть атака беспилотника.

По заявлениям источников, попытка атаки была сделана по одному из объектов полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата Кадырова. Официальной информации пока нет.

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Жители Грозного сообщают о звуках взрыва в городе. Об этом пишут telegram-каналы. «Взрыв произошел около пяти утра. В местном аэропорту ночью был введен план „Ковер“, в результате чего был задержан один рейс на Москву», — сообщает telegram-канал Baza. По предварительным, это могла быть атака беспилотника. По заявлениям источников, попытка атаки была сделана по одному из объектов полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата Кадырова. Официальной информации пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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