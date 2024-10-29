29 октября 2024

Контракт на поставку 50 троллейбусов для Екатеринбурга признали законным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Троллейбусы должны появится в городе до конца года
Троллейбусы должны появится в городе до конца года Фото:

Контракт на поставку 50 троллейбусов Екатеринбургу компанией «Синара» признали законным, несмотря на жалобу волгоградской компании «Транс-Альфа». Ожидается, что новый транспорт появится в городе до 10 декабря.

«Такое решение приняли в Москве на заседании комиссии УФАС… По контракту „Синара“ должна до 10 декабря поставить в город 50 троллейбусов», — сообщает неофициальный канал пресс-службы мэрии города.

Победителя конкурса на поставку троллейбусов с удлиненным автономным ходом определили еще 16 октября. Сумма сделки — 1,6335 миллиарда рублей. Заявку второго участника конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке».

Городская мэрия отказала компании «Транс-Альфа», так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Сами производители уверены, что отказ не обоснован, так как данные секции не окна, а конструкция, которую можно сделать из другого материала по требованию заказчика.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УФАС. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контракт на поставку 50 троллейбусов Екатеринбургу компанией «Синара» признали законным, несмотря на жалобу волгоградской компании «Транс-Альфа». Ожидается, что новый транспорт появится в городе до 10 декабря. «Такое решение приняли в Москве на заседании комиссии УФАС… По контракту „Синара“ должна до 10 декабря поставить в город 50 троллейбусов», — сообщает неофициальный канал пресс-службы мэрии города. Победителя конкурса на поставку троллейбусов с удлиненным автономным ходом определили еще 16 октября. Сумма сделки — 1,6335 миллиарда рублей. Заявку второго участника конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке». Городская мэрия отказала компании «Транс-Альфа», так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Сами производители уверены, что отказ не обоснован, так как данные секции не окна, а конструкция, которую можно сделать из другого материала по требованию заказчика. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УФАС. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...