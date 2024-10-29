Контракт на поставку 50 троллейбусов для Екатеринбурга признали законным

Контракт на поставку 50 троллейбусов Екатеринбургу компанией «Синара» признали законным, несмотря на жалобу волгоградской компании «Транс-Альфа». Ожидается, что новый транспорт появится в городе до 10 декабря.
«Такое решение приняли в Москве на заседании комиссии УФАС… По контракту „Синара“ должна до 10 декабря поставить в город 50 троллейбусов», — сообщает неофициальный канал пресс-службы мэрии города.
Победителя конкурса на поставку троллейбусов с удлиненным автономным ходом определили еще 16 октября. Сумма сделки — 1,6335 миллиарда рублей. Заявку второго участника конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке».
Городская мэрия отказала компании «Транс-Альфа», так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Сами производители уверены, что отказ не обоснован, так как данные секции не окна, а конструкция, которую можно сделать из другого материала по требованию заказчика.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УФАС. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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