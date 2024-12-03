Челябинский депутат поддержал идею дать приоритет россиянам перед мигрантами

Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Рева поддержал инициативу дать приоритет гражданам России перед мигрантами при трудоустройстве. Соответствующий пост Рева разместил в своем аккаунте в соцсетях.
«ЛДПР предложила дать приоритет россиянам при трудоустройстве и только в случае отсутствия таких соискателей заключать договор с иностранцами или лицами без гражданства. Южноуральцы народ работящий и, как правило, имеют более высокую квалификацию, чем мигранты. Считаю, что бизнесу пора перестать гнаться за дешевой рабочей силой, ведь в этой ситуации страдает качество проделанной работы», — уверен Рева.
Депутат считает, что мигрантов надо брать на работу только тогда, когда на вакантное место не найдется специалистов-россиян. Так можно достичь двух целей — и обеспечить работой жителей региона, и снизить уровень незаконной миграции.
Законопроект о приоритете граждан России перед иностранными гражданами при трудоустройстве опубликован на сайте Госдумы. Сегодня каких-либо норм, закрепляющих приоритет трудоустройства россиян, в Трудовом кодексе нет. Но существуют правила для ряда экономических отраслей относительно доли иностранных работников.
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