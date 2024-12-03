03 декабря 2024

Челябинский депутат поддержал идею дать приоритет россиянам перед мигрантами

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Евгений Рева поддержал законопроект о приоритете для россиян при трудоустройстве
Евгений Рева поддержал законопроект о приоритете для россиян при трудоустройстве Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Рева поддержал инициативу дать приоритет гражданам России перед мигрантами при трудоустройстве. Соответствующий пост Рева разместил в своем аккаунте в соцсетях.

«ЛДПР предложила дать приоритет россиянам при трудоустройстве и только в случае отсутствия таких соискателей заключать договор с иностранцами или лицами без гражданства. Южноуральцы народ работящий и, как правило, имеют более высокую квалификацию, чем мигранты. Считаю, что бизнесу пора перестать гнаться за дешевой рабочей силой, ведь в этой ситуации страдает качество проделанной работы», — уверен Рева.

Депутат считает, что мигрантов надо брать на работу только тогда, когда на вакантное место не найдется специалистов-россиян. Так можно достичь двух целей — и обеспечить работой жителей региона, и снизить уровень незаконной миграции.

Законопроект о приоритете граждан России перед иностранными гражданами при трудоустройстве опубликован на сайте Госдумы. Сегодня каких-либо норм, закрепляющих приоритет трудоустройства россиян, в Трудовом кодексе нет. Но существуют правила для ряда экономических отраслей относительно доли иностранных работников.

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Депутат заксобрания Челябинской области Евгений Рева поддержал инициативу дать приоритет гражданам России перед мигрантами при трудоустройстве. Соответствующий пост Рева разместил в своем аккаунте в соцсетях. «ЛДПР предложила дать приоритет россиянам при трудоустройстве и только в случае отсутствия таких соискателей заключать договор с иностранцами или лицами без гражданства. Южноуральцы народ работящий и, как правило, имеют более высокую квалификацию, чем мигранты. Считаю, что бизнесу пора перестать гнаться за дешевой рабочей силой, ведь в этой ситуации страдает качество проделанной работы», — уверен Рева. Депутат считает, что мигрантов надо брать на работу только тогда, когда на вакантное место не найдется специалистов-россиян. Так можно достичь двух целей — и обеспечить работой жителей региона, и снизить уровень незаконной миграции. Законопроект о приоритете граждан России перед иностранными гражданами при трудоустройстве опубликован на сайте Госдумы. Сегодня каких-либо норм, закрепляющих приоритет трудоустройства россиян, в Трудовом кодексе нет. Но существуют правила для ряда экономических отраслей относительно доли иностранных работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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