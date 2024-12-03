Вице-губернатор ХМАО Огородникова запустила ревизию концессий

Вице-губернатор ХМАО Наталья Огородникова проводит ревизию старых концессионных соглашений, заключенных в сфере экологии до обновления кабмина. На заседании думского комитета по бюджету замглавы региона сообщила, что промышленный блок правительства Югры, который она курирует, разработал дорожную карту по решению накопленных в последние годы проблем.
«Первое, что сделали за этот месяц, — провели ревизию концессионных соглашений в сфере экологии. Разработана дорожная карта по решению накопленных в последние годы проблем, которую представили на федеральный уровень», — отметила замглавы региона.
Окружные власти ждут согласования Министерства природных ресурсов, чтобы изменения были одобрены на федеральном уровне. После согласований губернатор Югры Руслан Кухарук подпишет новую дорожную карту реализации инвестиционных проектов в сфере экологии, в которой планируют уточнить как состав объектов концессионных соглашений, так и сроки реализации. «Мы будем к концу года готовы сообщить, как мы двигаемся по каждому из тех проблемных проектов, объектов и соглашений, которые, к сожалению, достались нам в 2024 году», — резюмировала Огородникова.
Ранее URA.RU сообщало, что Огородникова начала тотальную ревизию промблока в первую же рабочую неделю. Аудит затрагивает как непосредственно подконтрольные ей департамент промышленности и две службы, так и подведомственные учреждения, а также различного рода фонды и автономные некоммерческие организации.
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