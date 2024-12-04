Что происходит с рынком жилой недвижимости в Челябинске перед Новым годом

В Челябинске рынок жилой недвижимости после резкого снижения спроса находится в стагнации. Игроки рынка ожидают снижения ипотечных ставок, а покупателям рекомендуют приобретать квартиры, оценивая их себестоимость, а не гнаться за скидками. Об этом URA.RU 4 декабря сообщила руководитель агентства недвижимости «Премьер сити» Лилия Грязных.
«Рынок недвижимости замер, на данный момент мы наблюдаем и очень ждём снижения ставок по ипотеке. Людям рекомендую всё считать, принимать решения, ориентируясь на цифры по себестоимости квартиры, а не на скидку, на конкретный объект», — поделилась руководитель агентства недвижимости.
При этом риелторы отмечают, исходя из реалий сегодняшнего дня, в начале 2025 года ипотека скорее всего еще будет под давлением, не так много людей смогут взять ее на рыночных условиях. При довольно высоких ставках рынок жилья вынужден будет предлагать покупателям больше скидок и специальных акционных предложений, к которым стоит отнестись внимательно и тщательно все перепроверять.
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