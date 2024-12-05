05 декабря 2024

В компании «Газпромнефть-Хантос» в ХМАО сменился директор

© Служба новостей «URA.RU»
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В компании «Газпромнефть-Хантос» назначен новый директор
В компании «Газпромнефть-Хантос» назначен новый директор Фото:

В «Газпромнефть-Хантосе» в ХМАО произошли изменения на посту генерального директора. Новым руководителем назначен Дмитрий Колупаев, сообщила URA.RU пресс-служба компании.

«Пост генерального директора „Газпромнефть-Хантоса“ занял Дмитрий Колупаев. Назначение нового руководителя прошло в рамках традиционной ротации управленческих кадров структуры „Газпром нефти“, — сообщила пресс-служба „Газпромнефть-Хантоса“.

Дмитрий Колупаев сменил на посту Сергея Федорова, который возглавлял компанию с августа 2020 года. По информации из официальных источников, его назначили руководителем дочернего общества «Газпром нефти» в Оренбурге.

Стаж нового руководителя в нефтяной отрасли составляет 19 лет. Он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. В начале карьеры трудился в компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В «Газпромнефть-Хантос» перевелся в 2012 году, где прошел путь от заместителя начальника управления геолого-технических мероприятий до директора по геологии и разработке, концептуальному проектированию — главного геолога предприятия. 

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В «Газпромнефть-Хантосе» в ХМАО произошли изменения на посту генерального директора. Новым руководителем назначен Дмитрий Колупаев, сообщила URA.RU пресс-служба компании. «Пост генерального директора „Газпромнефть-Хантоса“ занял Дмитрий Колупаев. Назначение нового руководителя прошло в рамках традиционной ротации управленческих кадров структуры „Газпром нефти“, — сообщила пресс-служба „Газпромнефть-Хантоса“. Дмитрий Колупаев сменил на посту Сергея Федорова, который возглавлял компанию с августа 2020 года. По информации из официальных источников, его назначили руководителем дочернего общества «Газпром нефти» в Оренбурге. Стаж нового руководителя в нефтяной отрасли составляет 19 лет. Он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. В начале карьеры трудился в компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В «Газпромнефть-Хантос» перевелся в 2012 году, где прошел путь от заместителя начальника управления геолого-технических мероприятий до директора по геологии и разработке, концептуальному проектированию — главного геолога предприятия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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