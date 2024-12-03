Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год

Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советует проверять сроки годности и маркировку сладких подарков для детей. Родителям также следует учитывать возможные аллергические реакции. Предновогодние рекомендации окружное надзорное ведомство опубликовало в своем telegram-канале.
«На этикетке обязательно должна быть информация о названии подарка, о документах, подтверждающих безопасность продукта, состав, условия хранения и другие основные потребительские свойства, наименование и юридический адрес производителя. Сроки годности должны быть актуальными на момент вручения, с запасом не менее одного месяца», — следует из сообщения.
Родителям рекомендуют выбирать сладкие подарки индивидуально для каждого ребенка, учитывая наличие у детей пищевой аллергии. Сама продукция должна иметь свидетельство о госрегистрации. Для конфет также обязательна декларация, соответствующая техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
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