03 декабря 2024

Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Родителям следует проверять состав и срок годности сладких подарков
Родителям следует проверять состав и срок годности сладких подарков Фото:

Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советует проверять сроки годности и маркировку сладких подарков для детей. Родителям также следует учитывать возможные аллергические реакции. Предновогодние рекомендации окружное надзорное ведомство опубликовало в своем telegram-канале.

«На этикетке обязательно должна быть информация о названии подарка, о документах, подтверждающих безопасность продукта, состав, условия хранения и другие основные потребительские свойства, наименование и юридический адрес производителя. Сроки годности должны быть актуальными на момент вручения, с запасом не менее одного месяца», — следует из сообщения.

Родителям рекомендуют выбирать сладкие подарки индивидуально для каждого ребенка, учитывая наличие у детей пищевой аллергии. Сама продукция должна иметь свидетельство о госрегистрации. Для конфет также обязательна декларация, соответствующая техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

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Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО советует проверять сроки годности и маркировку сладких подарков для детей. Родителям также следует учитывать возможные аллергические реакции. Предновогодние рекомендации окружное надзорное ведомство опубликовало в своем telegram-канале. «На этикетке обязательно должна быть информация о названии подарка, о документах, подтверждающих безопасность продукта, состав, условия хранения и другие основные потребительские свойства, наименование и юридический адрес производителя. Сроки годности должны быть актуальными на момент вручения, с запасом не менее одного месяца», — следует из сообщения. Родителям рекомендуют выбирать сладкие подарки индивидуально для каждого ребенка, учитывая наличие у детей пищевой аллергии. Сама продукция должна иметь свидетельство о госрегистрации. Для конфет также обязательна декларация, соответствующая техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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