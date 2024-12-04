В последние месяцы в риторике украинского лидера Владимира Зеленского наблюдаются заметные изменения, которые отражают осознание новых условий на фронте и некоторое смягчение позиции в связи с ухудшением ситуации для ВСУ и продвижением российской армии. Об этом пишет Responsible Statecraft.
«Реальность, похоже, начинает доходить до Киева», — говорится в материале издания. В словах Зеленского наблюдаются изменения, которые свидетельствуют о постепенном осознании новых реалий на фронте. После начала СВО в 2022 году украинский лидер заявлял о намерении вернуть все потерянные территории, включая Крым. Но с ухудшением ситуации на линии фронта появились признаки смягчения позиции.
В недавнем интервью Зеленский подтвердил, что Украина не сможет юридически признать потерю своих территорий, однако признает необходимость дипломатического подхода для решения вопроса Крыма. Он заявил, что не может жертвовать многими жизнями ради возврата полуострова военным путем.
По словам автора материала, ведутся закрытые переговоры, касающиеся потенциального соглашения, благодаря которому Россия могла бы сохранить контроль над некоторыми территориями. Зеленский также выразил мнение о том, что Украина должна стремиться к укреплению своей безопасности через вступление в НАТО, что, в свою очередь, может стать важным шагом к мирному урегулированию конфликта.
Крым вернулся в состав России в 2014 году, после того, как его жители единогласно поддержали это решение. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Крым не станет разменной монетой в политических спорах и его территориальная принадлежность не обсуждается.
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