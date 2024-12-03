В Сургуте риэлтор обманула клиентов на 33 миллиона рублей

В Сургуте (ХМАО) риэлтор обманула клиентов на 33 миллиона рублей. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Подсудимая, занимаясь предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости, заключала с гражданами договоры займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, югорчанка убеждала клиентов, что с ее помощью они могут получить субсидию на оформления в собственность жилья.
С 2011 по 2020 годы осужденная похитила у 25 сургутян свыше 33 миллионов рублей. Суд назначил ей пять с половиной лет лишения свободы.
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