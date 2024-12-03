03 декабря 2024

В Сургуте риэлтор обманула клиентов на 33 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанку к пяти с половиной годам лишения свободы
Суд приговорил югорчанку к пяти с половиной годам лишения свободы Фото:

В Сургуте (ХМАО) риэлтор обманула клиентов на 33 миллиона рублей. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Подсудимая, занимаясь предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости, заключала с гражданами договоры займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, югорчанка убеждала клиентов, что с ее помощью они могут получить субсидию на оформления в собственность жилья.

С 2011 по 2020 годы осужденная похитила у 25 сургутян свыше 33 миллионов рублей. Суд назначил ей пять с половиной лет лишения свободы.

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В Сургуте (ХМАО) риэлтор обманула клиентов на 33 миллиона рублей. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Подсудимая, занимаясь предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости, заключала с гражданами договоры займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, югорчанка убеждала клиентов, что с ее помощью они могут получить субсидию на оформления в собственность жилья. С 2011 по 2020 годы осужденная похитила у 25 сургутян свыше 33 миллионов рублей. Суд назначил ей пять с половиной лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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