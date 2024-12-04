Машиниста тепловоза, устроившего аварию с двумя составами в Бердяуше, оставили на свободе

Саткинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста тепловоза Андрея Дремина, устроившего пьяным столкновение составов на ЖД-станции в Бердяуше (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ему назначили полтора года ограничения свободы.
«Вынесен приговор в отношении бывшего машиниста тепловоза. Он признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Дремин устроил аварию на путях в феврале: тепловоз под его управлением проехал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим поездом с последующим сходом с рельсов. Было установлено, что машинист управлял тепловозом в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб от действий Дремина, по данным Уральской транспортной прокуратуры, оценили в 20 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!