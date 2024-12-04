Машиниста тепловоза, устроившего аварию с двумя составами в Бердяуше, оставили на свободе

Машинист тепловоза, устроивший аварию на станции в Бердяуше, избежал колонии
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Андрея Дремина приговорили к полутора годам ограничения свободы Фото:
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Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш

Саткинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста тепловоза Андрея Дремина, устроившего пьяным столкновение составов на ЖД-станции в Бердяуше (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ему назначили полтора года ограничения свободы.

«Вынесен приговор в отношении бывшего машиниста тепловоза. Он признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Дремин устроил аварию на путях в феврале: тепловоз под его управлением проехал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим поездом с последующим сходом с рельсов. Было установлено, что машинист управлял тепловозом в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб от действий Дремина, по данным Уральской транспортной прокуратуры, оценили в 20 миллионов рублей.

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Саткинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста тепловоза Андрея Дремина, устроившего пьяным столкновение составов на ЖД-станции в Бердяуше (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ему назначили полтора года ограничения свободы. «Вынесен приговор в отношении бывшего машиниста тепловоза. Он признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Дремин устроил аварию на путях в феврале: тепловоз под его управлением проехал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим поездом с последующим сходом с рельсов. Было установлено, что машинист управлял тепловозом в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб от действий Дремина, по данным Уральской транспортной прокуратуры, оценили в 20 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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