Машиниста тепловоза, устроившего аварию с двумя составами в Бердяуше, оставили на свободе

Машинист тепловоза, устроивший аварию на станции в Бердяуше, избежал колонии

04 декабря 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Андрея Дремина приговорили к полутора годам ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш Саткинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста тепловоза Андрея Дремина, устроившего пьяным столкновение составов на ЖД-станции в Бердяуше (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ему назначили полтора года ограничения свободы. «Вынесен приговор в отношении бывшего машиниста тепловоза. Он признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Дремин устроил аварию на путях в феврале: тепловоз под его управлением проехал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим поездом с последующим сходом с рельсов. Было установлено, что машинист управлял тепловозом в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб от действий Дремина, по данным Уральской транспортной прокуратуры, оценили в 20 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саткинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста тепловоза Андрея Дремина, устроившего пьяным столкновение составов на ЖД-станции в Бердяуше (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ему назначили полтора года ограничения свободы. «Вынесен приговор в отношении бывшего машиниста тепловоза. Он признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Дремин устроил аварию на путях в феврале: тепловоз под его управлением проехал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим поездом с последующим сходом с рельсов. Было установлено, что машинист управлял тепловозом в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб от действий Дремина, по данным Уральской транспортной прокуратуры, оценили в 20 миллионов рублей.