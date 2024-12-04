Текслер нашел замену чиновнице, уволенной после визита генпрокурора Краснова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер нашел замену начальнице региональной Госжилинспекции Рашиде Ковалевой, уволенной после визита в Челябинск генпрокурора РФ Игоря Краснова. Документ об этом опубликован на портале официальной правовой информации.
«До назначения начальника главного управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“ возложить исполнение его обязанностей на заместителя начальника Турарову Юлию Николаевну. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Назначение не освобождает Турарову от исполнения должностных обязанностей по занимаемой должности. При этом ей будут выплачиваться оклад и надбавки по должности начальника ГЖИ.
Тураровой 48 лет. В ГЖИ работает с 2015 года, с 2022 года — в качестве замначальника.
Прежний руководитель ГЖИ Рашида Ковалева была уволена после визита в регион генпрокурора РФ Игоря Краснова. Он заявил, что регион находится на первом месте в стране по числу жалоб в сфере ЖКХ, после чего губернатор Текслер уволил Ковалеву.
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