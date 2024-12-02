Текслер уволил главную челябинскую коммунальщицу после визита генпрокурора

После визита в Челябинск генпрокурора РФ Игоря Краснова губернатор Алексей Текслер уволил начальника региональной госжилинспекции Рашиду Ковалеву. Соответствующее постановление Текслер подписал 2 декабря.
«Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 2 декабря 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Расторжение договора произошло по инициативе работника.
Увольнение произошло после визита генпрокурора Краснова, которому челябинцы адресовали много численные нарекания к работе системы ЖКХ. После этого Текслер заявил, что ГЖИ нуждается в смене руководства на то, которое могло бы управлять процессами, которые идут в коммунальной сфере.
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