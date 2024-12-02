Текслер уволил главную челябинскую коммунальщицу после визита генпрокурора

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Алексей Текслер уволил начальника Госжилинспекции
Алексей Текслер уволил начальника Госжилинспекции Фото:

После визита в Челябинск генпрокурора РФ Игоря Краснова губернатор Алексей Текслер уволил начальника региональной госжилинспекции Рашиду Ковалеву. Соответствующее постановление Текслер подписал 2 декабря.

«Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 2 декабря 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Расторжение договора произошло по инициативе работника.

Увольнение произошло после визита генпрокурора Краснова, которому челябинцы адресовали много численные нарекания к работе системы ЖКХ. После этого Текслер заявил, что ГЖИ нуждается в смене руководства на то, которое могло бы управлять процессами, которые идут в коммунальной сфере.

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После визита в Челябинск генпрокурора РФ Игоря Краснова губернатор Алексей Текслер уволил начальника региональной госжилинспекции Рашиду Ковалеву. Соответствующее постановление Текслер подписал 2 декабря. «Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 2 декабря 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Расторжение договора произошло по инициативе работника. Увольнение произошло после визита генпрокурора Краснова, которому челябинцы адресовали много численные нарекания к работе системы ЖКХ. После этого Текслер заявил, что ГЖИ нуждается в смене руководства на то, которое могло бы управлять процессами, которые идут в коммунальной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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