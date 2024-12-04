Челябинцы смогут пообщаться с губернатором Текслером в прямом эфире

05 декабря 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер выйдет в прямой эфир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет очередную прямую линию с жителями региона. Вопрос губернатору челябинцы смогут задать как заранее, так и в прямом эфире. «Будет работать студия для региональных СМИ. Однако приоритет губернатор будет отдавать вопросам от людей, а не от СМИ», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Прямая линия состоится в среду, 11 декабря. Она начнется в 12 часов. В эфир будут выходить четыре студии, в том числе одна — в Миассе. Свое обращение можно оставить несколькими способами. Первый — зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл. Второй — на том же сайте нажать на баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона. Третий — позвонить по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50. Прямая линия будет транслироваться на официальных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в эфире телеканалов: «Россия 24», «Урал 24», ОТВ, 31 канал», «Урал1» и в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной». Также трансляция будет вестись в соцсетях правительства области и паблике Центра управления регионом, а также на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск». В прошлом году прямая линия с губернатором состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. На прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет очередную прямую линию с жителями региона. Вопрос губернатору челябинцы смогут задать как заранее, так и в прямом эфире. «Будет работать студия для региональных СМИ. Однако приоритет губернатор будет отдавать вопросам от людей, а не от СМИ», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Прямая линия состоится в среду, 11 декабря. Она начнется в 12 часов. В эфир будут выходить четыре студии, в том числе одна — в Миассе. Свое обращение можно оставить несколькими способами. Первый — зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл. Второй — на том же сайте нажать на баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона. Третий — позвонить по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50. Прямая линия будет транслироваться на официальных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в эфире телеканалов: «Россия 24», «Урал 24», ОТВ, 31 канал», «Урал1» и в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной». Также трансляция будет вестись в соцсетях правительства области и паблике Центра управления регионом, а также на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск». В прошлом году прямая линия с губернатором состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. На прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона.