04 декабря 2024

Челябинцы смогут пообщаться с губернатором Текслером в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Текслером. Челябинск, текслер алексей в телевизоре
Алексей Текслер выйдет в прямой эфир Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет очередную прямую линию с жителями региона. Вопрос губернатору челябинцы смогут задать как заранее, так и в прямом эфире.

«Будет работать студия для региональных СМИ. Однако приоритет губернатор будет отдавать вопросам от людей, а не от СМИ», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прямая линия состоится в среду, 11 декабря. Она начнется в 12 часов. В эфир будут выходить четыре студии, в том числе одна — в Миассе.

Свое обращение можно оставить несколькими способами. Первый — зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл. Второй — на том же сайте нажать на баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона. Третий — позвонить по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50.

Прямая линия будет транслироваться на официальных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в эфире телеканалов: «Россия 24», «Урал 24», ОТВ, 31 канал», «Урал1» и в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной». Также трансляция будет вестись в соцсетях правительства области и паблике Центра управления регионом, а также на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск».

В прошлом году прямая линия с губернатором состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. На прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет очередную прямую линию с жителями региона. Вопрос губернатору челябинцы смогут задать как заранее, так и в прямом эфире. «Будет работать студия для региональных СМИ. Однако приоритет губернатор будет отдавать вопросам от людей, а не от СМИ», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Прямая линия состоится в среду, 11 декабря. Она начнется в 12 часов. В эфир будут выходить четыре студии, в том числе одна — в Миассе. Свое обращение можно оставить несколькими способами. Первый — зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл. Второй — на том же сайте нажать на баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона. Третий — позвонить по телефону горячей линии — 8-800-500-74-50. Прямая линия будет транслироваться на официальных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в эфире телеканалов: «Россия 24», «Урал 24», ОТВ, 31 канал», «Урал1» и в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной». Также трансляция будет вестись в соцсетях правительства области и паблике Центра управления регионом, а также на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск». В прошлом году прямая линия с губернатором состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. На прямую линию поступило более 4000 обращений жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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