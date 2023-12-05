Челябинский губернатор поставил рекорд на прямой линии: главные заявления

05 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер получил 7,5 тысячи обращений и вопросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 3,5 часа общался с жителями Челябинской области на прямой линии 5 декабря. Это на полчаса больше, чем было в прошлом году. URA.RU собрало главные заявления главы региона. В 2024 году в Челябинске продолжится реконструкция набережных реки Миасс. Участки от улицы Энгельса до Северо-Крымской, возможно от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а также со стороны улиц Братьев Кашириных и Университетской набережной получат оформление в парковом стиле. В основном использоваться будут деньги частных инвесторов.

Саму реку в черте города ждет программа очистки, которой не было со времен СССР. В том числе предполагается убрать донные отложения и создать систему очистки ливневых стоков в Миасс.

Зарплаты бюджетников всех уровней в Челябинской области проиндексируют с 1 января.

Минобразования региона поручено проработать вопрос с выплатами из бюджета региона педагогам, только что закончившим вузы. Сейчас первые годы работы они лишены различных доплат, «подтягивающих» их доходы к средней планке по области.

Челябинцы, заключившие контракт с Рогсвардией, получат такие же выплаты из областного бюджета, как и те, что стали контрактниками Минобороны.

До конца следующего года Челябинск получит 200 новых троллейбусов собственного производства и три теплых депо для них. Старые троллейбусы уйдут в прошлое.

Строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы начнется в 2024 году.

В загородных детских лагерях появятся группы для ребят с целиакией, которые не могут питаться в обычной столовой.

Число мигрантов в Челябинской области в 2023 году сократилось на 20% — это больше, чем показатели последних лет. В 2024 году в планах контроль в миграционной сфере будет ужесточен.

Губернатор Алексей Текслер 3,5 часа общался с жителями Челябинской области на прямой линии 5 декабря. Это на полчаса больше, чем было в прошлом году. URA.RU собрало главные заявления главы региона.