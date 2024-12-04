Город постепенно преображается к празднику
С 1 декабря Тюмень начали украшать к Новому году. Праздничные инсталляции стали появляться даже несмотря на то, что на улицах города совсем нет снега. О том, как нетипично выглядит нарядная столица Сибири, — в фоторепортаже URA.RU.
На «тюменском Арбате» елки появились одними из первых. Вот так они смотрятся на главной пешеходной улице города
Уличные торговцы также украсили свои палатки. При свете дня смотрится совсем по-новогоднему
Куцеватыми смотрятся елки и у здания правительства. В этом году их поставили настоящие
Елка на Цветном бульваре обычно окружена ледовым городком. Но, судя по всему, не в этом году
Необычные украшения замечены в центре города. Наряднее бы они смотрелись, утопающие в снегу
Депрессивно смотрятся украшения возле Технопарка. Вместо ощущения праздника они, скорее, навевают тоску
На площади 400-летия Тюмени елка в огнях в сумерках смотрится нарядно. Но все же в окружении снега эффект был бы гораздо сильнее
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