04 декабря 2024

Новый год без снега: как в Тюмени готовятся встречать главный праздник. Фоторепортаж

Тюмень впервые начали украшать к Новому году без снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город постепенно преображается к празднику
Город постепенно преображается к празднику Фото:

С 1 декабря Тюмень начали украшать к Новому году. Праздничные инсталляции стали появляться даже несмотря на то, что на улицах города совсем нет снега. О том, как нетипично выглядит нарядная столица Сибири, — в фоторепортаже URA.RU.

На «тюменском Арбате» елки появились одними из первых. Вот так они смотрятся на главной пешеходной улице города
На «тюменском Арбате» елки появились одними из первых. Вот так они смотрятся на главной пешеходной улице города
Фото:
Уличные торговцы также украсили свои палатки. При свете дня смотрится совсем по-новогоднему
Уличные торговцы также украсили свои палатки. При свете дня смотрится совсем по-новогоднему
Фото:
Куцеватыми смотрятся елки и у здания правительства. В этом году их поставили настоящие
Куцеватыми смотрятся елки и у здания правительства. В этом году их поставили настоящие
Фото:
Елка на Цветном бульваре обычно окружена ледовым городком. Но, судя по всему, не в этом году
Елка на Цветном бульваре обычно окружена ледовым городком. Но, судя по всему, не в этом году
Фото:
Необычные украшения замечены в центре города. Наряднее бы они смотрелись, утопающие в снегу
Необычные украшения замечены в центре города. Наряднее бы они смотрелись, утопающие в снегу
Фото:
Депрессивно смотрятся украшения возле Технопарка. Вместо ощущения праздника они, скорее, навевают тоску
Депрессивно смотрятся украшения возле Технопарка. Вместо ощущения праздника они, скорее, навевают тоску
Фото:
На площади 400-летия Тюмени елка в огнях в сумерках смотрится нарядно. Но все же в окружении снега эффект был бы гораздо сильнее
На площади 400-летия Тюмени елка в огнях в сумерках смотрится нарядно. Но все же в окружении снега эффект был бы гораздо сильнее
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 декабря Тюмень начали украшать к Новому году. Праздничные инсталляции стали появляться даже несмотря на то, что на улицах города совсем нет снега. О том, как нетипично выглядит нарядная столица Сибири, — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...