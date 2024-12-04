Сколько стоит аренда апартаментов и квартир на Новый год в Челябинске

В Челябинске стоимость бронирования квартир в новогодние праздники составляет в среднем 3 700 рублей. В основном жилье бронируют на четыре дня. Особой популярностью пользуются апартаменты-студии или «однушки», сообщили 4 декабря на сайте о недвижимости.
«В среднем в преддверии новогодних праздников люди в Челябинске бронируют квартиры на четыре дня. При этом наибольшим спросом у горожан и гостей города пользуются однокомнатные квартиры и апартаменты-студии. Средняя стоимость подобного жилья в городе составляет 3 700 рублей», — сообщается на сайте «РБК» со ссылкой на исследование от «Яндекс Недвижимости».
Как отметили в пресс-службе, в среднем по России стоимость аренды жилья за год выросла на 12% и на данный момент составляет 6 800 рублей за сутки. При этом самым популярным направлением для поездок на Новый год оказался Санкт-Петербург. На втором месте — Москва. Также в топ-5 городов для новогодней поездки вошли Сочи, Минеральные Воды и Калининград.
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