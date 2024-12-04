Сколько стоит аренда апартаментов и квартир на Новый год в Челябинске

РБК: арендовать студию на Новый год в Челябинске можно за четыре тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость аренды квартиры в Челябинске в среднем составляет 3 тысячи 700 рублей
Стоимость аренды квартиры в Челябинске в среднем составляет 3 тысячи 700 рублей Фото:

В Челябинске стоимость бронирования квартир в новогодние праздники составляет в среднем 3 700 рублей. В основном жилье бронируют на четыре дня. Особой популярностью пользуются апартаменты-студии или «однушки», сообщили 4 декабря на сайте о недвижимости.

«В среднем в преддверии новогодних праздников люди в Челябинске бронируют квартиры на четыре дня. При этом наибольшим спросом у горожан и гостей города пользуются однокомнатные квартиры и апартаменты-студии. Средняя стоимость подобного жилья в городе составляет 3 700 рублей», — сообщается на сайте «РБК» со ссылкой на исследование от «Яндекс Недвижимости».

Как отметили в пресс-службе, в среднем по России стоимость аренды жилья за год выросла на 12% и на данный момент составляет 6 800 рублей за сутки. При этом самым популярным направлением для поездок на Новый год оказался Санкт-Петербург. На втором месте — Москва. Также в топ-5 городов для новогодней поездки вошли Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

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В Челябинске стоимость бронирования квартир в новогодние праздники составляет в среднем 3 700 рублей. В основном жилье бронируют на четыре дня. Особой популярностью пользуются апартаменты-студии или «однушки», сообщили 4 декабря на сайте о недвижимости. «В среднем в преддверии новогодних праздников люди в Челябинске бронируют квартиры на четыре дня. При этом наибольшим спросом у горожан и гостей города пользуются однокомнатные квартиры и апартаменты-студии. Средняя стоимость подобного жилья в городе составляет 3 700 рублей», — сообщается на сайте «РБК» со ссылкой на исследование от «Яндекс Недвижимости». Как отметили в пресс-службе, в среднем по России стоимость аренды жилья за год выросла на 12% и на данный момент составляет 6 800 рублей за сутки. При этом самым популярным направлением для поездок на Новый год оказался Санкт-Петербург. На втором месте — Москва. Также в топ-5 городов для новогодней поездки вошли Сочи, Минеральные Воды и Калининград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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