«Стас Михайлов на минималках»: рэпер Джиган кардинально сменил имидж и шокировал поклонников

Рэпер Джиган опубликовал фото с волосами
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Джиган опубликовал фото с волосами, удивив поклонников
Джиган опубликовал фото с волосами, удивив поклонников Фото:

Российский рэпер Джиган опубликовал в соцсетях фото, на котором он представлен в неожиданном образе — с волосами. Поклонники артиста разделились: одни считают, что так музыканту лучше, другие уверены, что он выглядит не лучшим образом. Некоторые отмечают, что теперь Джиган выглядит как Стас Михайлов «на минималках».

Артист опубликовал новое фото в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). На ней Джиган в черной рубашке, темных очках и с волосами, предположительно, париком. Поклонники уверены, что это фото со съемок.

После в комментариях начали рассуждать, идет Джигану такой образ или нет. Одни пишут, что артист «выглядит как лох» и Стас Михайлов на минималках, другие отмечают, что с волосами ему лучше.

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Российский рэпер Джиган опубликовал в соцсетях фото, на котором он представлен в неожиданном образе — с волосами. Поклонники артиста разделились: одни считают, что так музыканту лучше, другие уверены, что он выглядит не лучшим образом. Некоторые отмечают, что теперь Джиган выглядит как Стас Михайлов «на минималках». Артист опубликовал новое фото в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). На ней Джиган в черной рубашке, темных очках и с волосами, предположительно, париком. Поклонники уверены, что это фото со съемок. После в комментариях начали рассуждать, идет Джигану такой образ или нет. Одни пишут, что артист «выглядит как лох» и Стас Михайлов на минималках, другие отмечают, что с волосами ему лучше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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