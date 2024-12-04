«Стас Михайлов на минималках»: рэпер Джиган кардинально сменил имидж и шокировал поклонников

Российский рэпер Джиган опубликовал в соцсетях фото, на котором он представлен в неожиданном образе — с волосами. Поклонники артиста разделились: одни считают, что так музыканту лучше, другие уверены, что он выглядит не лучшим образом. Некоторые отмечают, что теперь Джиган выглядит как Стас Михайлов «на минималках».
Артист опубликовал новое фото в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). На ней Джиган в черной рубашке, темных очках и с волосами, предположительно, париком. Поклонники уверены, что это фото со съемок.
После в комментариях начали рассуждать, идет Джигану такой образ или нет. Одни пишут, что артист «выглядит как лох» и Стас Михайлов на минималках, другие отмечают, что с волосами ему лучше.
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