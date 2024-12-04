Президент РФ Владимир Путин заявил о неудачных попытках Запада стратегически навредить России, включая ее экономику. По его словам, западные страны не достигли своей цели, и их планы потерпели крах.
«России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели крах», — подчеркнул Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что российская экономика не только смогла адаптироваться к новым условиям, но и продемонстрировала значительные структурные изменения.
В дополнение к этому, президент указал на изменение внешнеполитических приоритетов России. Страны Запада, по его мнению, проявили себя как ненадежные партнеры, что побуждает Россию укреплять связи с другими, более перспективными партнерами в различных регионах мира.
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